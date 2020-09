Nieuw Snor-boek: Flashy Nails, Leer nail art maken van een pro

Van dierenprints tot smileys en van minimalistische stipjes tot je-kunt-het-zo-gek-niet-bedenken kunstwerkjes op je nagels, nail art is niet meer weg te denken uit het straatbeeld. Wil je leren om het zelf te doen? Nail artist en founder van The Happy Toko, Justine Biesot, neemt je in het boek Flashy Nails mee in haar wereld en leert je de fijne kneepjes van het nail art vak.



Stap voor stap



Alle stappen die leiden tot mooie kunstwerkjes op je nagels komen aan bod, van een perfecte basismanicure tot hoe je strakke lijnen zet en vormen krijgt en hoe je diverse prints of zelfs tekeningen maakt. Oefen met de diverse designs die aan bod komen, voor beginners en gevorderden en daag je zelf uit met eigen ontwerpen te komen. Justine legt ook uit hoe zij inspiratie vindt voor haar designs.



“Toen ik begon met het maken van nail art miste ik echt een stap-voor-stap guide die meer was dan alleen inspiratie. ‘Flashy Nails’ is dé gids die je helpt jouw creaties tot leven te brengen.” – Justine Biesot



Ook in het boek: interviews met spraakmakende, internationale nail artists, accounts om te volgen én shopadressen. Flashy Nails verschijnt op 21 oktober bij Uitgeverij Snor en is o.a. te pre-orderen via www.thehappytoko.com.



Bloemen



Justine Biesots fascinatie voor nagellak begon op jonge leeftijd toen haar moeder terugkwam uit Indonesië met prachtige bloemen op haar nagels, dat wilde zij ook! Op de middelbare school maakte ze haar eigen “French tips” met Tipp-ex.



Toch kwam de switch in haar carrière pas een paar jaar geleden toen ze na acht jaar in de marketing besloot het roer om te gooien en te gaan voor haar passie. Ze startte The Happy Toko, een nail art bar en Korean skincare shop in Utrecht. Met dit boek maakte Justine de gids die ze zelf had willen hebben toen ze haar bedrijf in nail art begon. Ze schreef niet alleen de tekst, ze maakte de nail designs, lakte de nagels en fotografeerde ze in haar salon.



Titel: Flashy Nails



Ondertitel: De ultieme gids voor fleeky nails



Auteur: Justine Biesot



Fotograaf: Justine Biesot, Christopher Paul e.a.



Vormgeving: Balthazar Studio



Prijs: 17,99 euro



Formaat: 145 x 185 mm



Uitvoering: paperback met flappen