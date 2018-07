Alphabet breidt uit naar Servië

Alphabet International heeft zijn activiteiten op de Europese markt uitgebreid met een samenwerkingsverband met AKS Fleet Solution in Belgrado, Servië. Dit brengt het aantal landen waarin de aanbieder van fleetmanagement operationeel is op een totaal van tweeëntwintig. Alphabet, toonaangevend specialist in zakelijke mobiliteitsoplossingen in Europa, Australië en China, levert hiermee nu producten voor (Full) Operational Lease en Financial Lease aan organisaties met zakelijke activiteiten in de Balkanregio.



“Wij zijn verheugd dit partnerschap aan te gaan met AKS Fleet Solution en onze aanwezigheid in Servië te versterken. Dit bedrijf heeft de reputatie uitmuntende service te leveren aan zijn klanten en wij zien uit naar deze samenwerking met onze nieuwe partners om het complete aanbod van onze collectieve diensten uit te breiden naar deze opkomende economie. Wij zijn allemaal erg benieuwd naar wat wij samen met AKS Fleet Solution voor onze klanten kunnen betekenen”, aldus Rüdiger Ebel, Head of New Markets bij Alphabet International.



Petar Gavranovic, CEO van AKS Fleet Solution, liet ook weten enthousiast te zijn over het partnerschap: “Wij zien erg uit naar de samenwerking met onze nieuwe partner Alphabet om hun klanten in Servië te bedienen. Voor ons is dit een prachtkans om de krachten te bundelen met een zeer succesvolle partner die expert is op het gebied van mobiliteit en die ons in staat stelt onze producten en diensten verder te ontwikkelen ten gunste van al onze klanten. Door deze samenwerking kunnen wij zakelijke mobiliteitsoplossingen op maat leveren die voldoen aan de mobiliteitseisen van internationale ondernemingen in Servië.”