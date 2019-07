QUBE ICT Solutions behaalt nu ook ISO/IEC 27001 certificaat

Hoofddorp, 29 juli – QUBE ICT Solutions heeft uit handen van het onafhankelijke auditbureau BSI, het certificaat ISO/IEC 27001:2013 ontvangen. Deze certificering toont aan dat QUBE ICT Solutions haar processen rondom informatiebeveiliging volgens de erkende internationale norm heeft ingericht en beheerst.



"We onderscheiden ons graag met onze dienstverlening. Beschikbaarheid en vertrouwelijkheid van informatie spelen daar een cruciale rol in. Het goed op orde hebben van informatiebeveiliging is voor een IT-organisatie als QUBE daarom van groot belang. Dankzij deze certificering kunnen wij onze klanten geruststellen dat hun data bij ons veilig is", aldus Albert Kooijman, Algemeen directeur van QUBE.



"We zijn er trots op dat we deze ISO/IEC 27001:2013 certificering hebben ontvangen, maar het is meer dan alleen een certificaat. Het is een continu proces dat onze klanten garandeert dat informatiebeveiliging en kwaliteitsverbetering hoge prioriteit heeft binnen QUBE.”



"Binnen QUBE zijn wij op verschillende manieren met informatie bezig. Zo monitoren, beheren en onderhouden we verschillende IT-systemen en IT-netwerken van onze klanten. De veiligheid van klantgegevens staat bij ons daarom op de eerste plaats," geeft Kooijman aan. We nemen de verantwoordelijkheid op het gebied van informatiebeveiliging bijzonder serieus. Met deze certificering tonen we dat nu ook aan."



De ISO-27001 certificering is een aanvulling op het reeds gecertificeerde kwaliteitsmanagementsysteem ISO 9001:2015 waarover QUBE al beschikt.