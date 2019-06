Flexibele uren maken het verschil bij keuze vakantiewerk

Onderzoek van YoungCapital wijst uit waarmee werkgevers deze zomer de war on talent winnen



Nederlandse jongeren vinden deze zomer de mogelijkheid om flexibele uren te werken het belangrijkste tijdens een vakantiebaan. Dat blijkt uit onderzoek onder 500 Nederlandse jongeren tussen de 15 en 27 jaar, uitgevoerd door recruitmentspecialist YoungCapital in mei 2019. Aankomende zomervakantie gaat 71 procent van de Nederlandse jongeren werken. Waarvan ruim 80 procent in eerste instantie werkt om geld te verdienen. Maar hoe speel je met de huidige krapte op de arbeidsmarkt als werkgever in op de overige wensen en behoeften van de jonge werkzoekenden?



“Maak om te beginnen de vakantiebaan aantrekkelijker voor jong talent door flexibele uren aan te bieden”, zegt Mariska Visser, Operational Director van YoungCapital. “Dit staat namelijk op nummer een van voorwaarden die belangrijk zijn tijdens werk deze zomer.” Op nummer twee en drie staan nieuwe dingen leren en de mogelijkheid om een toeslag/bonus of fooi te ontvangen boven op het salaris. Welke voorwaarden het minst belangrijk zijn (maar nog steeds wel mooi meegenomen), zijn teamuitjes, het aanbieden van kortingen, de mogelijkheid om te werken met vrienden en reiskostenvergoeding. “Heb je dus een vacature openstaan en krijg je hier weinig sollicitaties op, denk er dan eens over na om de secundaire voorwaarden aan te passen. Hiermee heb je dan net een streepje voor op de andere vakantiebanen”, raadt Mariska aan.



Jongens vs. meiden



Uit het onderzoek blijkt dat jongens en meiden veelal dezelfde wensen hebben als het op vakantiewerk aankomt. Zo werken ze allebei liever overdag (70 procent) dan ‘s avonds (30 procent). Liever doordeweeks (77 procent) dan in het weekend (23 procent) en zijn ze liever fysiek bezig (74 procent) dan dat ze de hele dag achter een computer zitten (26 procent). 68 procent werkt liever met klanten dan zonder (32 procent). En 63 procent doet liever variërend werk, dan iedere keer hetzelfde (17 procent). Toch zit er een verschil in de top vijf beroepsgroepen van de jongens en de meiden. Als ze moeten kiezen, dan gaan de meeste jongens voor een zomerbaan in het transport of de logistiek, zoals koerier, en gaan de meeste meiden aan de slag in de horeca.



