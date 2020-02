Extra geld voor herrijzenis De Zwaan

Stichting De Vinkelse Molen ontvangt 5.000 euro van TVM foundation



Stichting De Vinkelse Molen ontving afgelopen vrijdag 5.000 euro van de TVM foundation. Met deze donatie is de ingebruikname van korenmolen De Zwaan in Vinkel weer een stap dichterbij. De officiële opening staat gepland voor 20 september. ‘Deze donatie geeft ons een enorme steun in de rug!’



Stichting De Vinkelse Molen is sinds 2010 hard aan het werk om De Zwaan weer terug te brengen in het dorpsgezicht van Vinkel. De korenmolen werd in 1964 gesloopt, waarbij alleen vijf van de zes muren bleven staan. Penningmeester Jan van der Lee: “Door de herbouw van dit karakteristieke bouwwerk willen we cultureel erfgoed terugbrengen in onze regio. We werken met 140 vrijwilligers hard aan onze droom om de molen op 20 september weer in gebruik te nemen.”



Uitdaging



De weg naar een herbouwde en werkende molen is niet altijd even makkelijk, geeft Van der Lee aan. “Aan draagvlak bij bewoners en de gemeente geen gebrek, de uitdaging zit ‘m in de financiën.” En daar bood de TVM foundation de helpende hand. Van der Lee is ook medewerker bij GWW- en transportbedrijf én TVM-klant Ploegam en kon in die hoedanigheid een donatie aanvragen bij de foundation. “Prachtig dat deze werd goedgekeurd. De bijdrage geeft alle vrijwilligers weer een flinke steun in de rug om door te gaan.”



Cultureel erfgoed



“We vonden de herbouw van De Zwaan een prachtig initiatief. Het verbindt mensen en brengt cultureel erfgoed terug in het Nederlandse landschap,” reageert TVM-accountmanager Anton van Haren. Via de TVM foundation stelt TVM verzekeringen jaarlijks een deel van haar winst beschikbaar voor maatschappelijke initiatieven. Medewerkers en klanten kunnen een donatie aanvragen. “Maar eigenlijk is onze bijdrage bescheiden als je bedenkt hoeveel tijd alle vrijwilligers erin hebben gestoken. Zonder hen zou de herbouw nooit van de grond zijn gekomen!”