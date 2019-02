Lcdwandbeugels.nl: uitgebreid assortiment tv beugels

In de webwinkel van Lcdwandbeugels.nl staan de allernieuwste modellen muur- en plafondbeugels voor voor alle merken en maten televisies. Zojuist is het assortiment uitgebreid met een tv beugel met extra lange arm, tot wel 101 cm!



Door de extra lengte van de arm heeft u oneindig veel mogelijkheden uw televisie in de juiste kijkhoek te plaatsen.



De nieuwe generatie televisieschermen zijn dunne, interactieve beeldschermen voor home entertainment die zowel toegang geven tot games, tot digitale tv als tot het internet. Het spreekt vanzelf dat bij een mooi, groot plasmascherm een degelijke tv beugel hoort, zodat u uw scherm op een veilige manier kan bevestigen tegen wand of plafond.



Ergonomisch



Zeg nu zelf, er is toch niets vervelender dan in een gewrongen houding moeten televisie te kijken. En waarom zou u? Naast vloerstandaards voor tv en beugels voor computers toont lcdwandbeugels.nl u het volledige, bestaande assortiment aan ergonomisch verantwoorde tv beugels. Algemeen kunnen tv beugel in drie soorten worden opgedeeld naargelang ze worden bevestigd, maar stuk voor stuk zijn ze erop gericht om uw kijkcomfort te verbeteren. Als de hoofdreden om televisie te kijken ontspanning is, dan dient kijkcomfort in elk geval hoog te scoren bij het kijken. Ook voor 'gamers' die vaak vele uren per dag achter het scherm zitten, is een goede tv beugel een standaarduitrusting. Een gepaste tv beugel is dus allerminst een overtollige luxe.



Vaste tv beugel



Vaste tv beugels zijn bedoeld om het beeldscherm stevig en stabiel vlak tegen de muur aan te bevestigen. Omdat dunne plasma-schermen niet meer op een tv-tafel of een kast kunnen worden gezet is een vaste tv beugel een minimumaankoop geworden bij het aanschaffen van een plasmascherm.



Kantelbare tv beugel



Kantelbare tv beugel staan u toe om de invalhoek van uw scherm te veranderen, zodat u vanop dezelfde plaats het scherm makkelijker kan zien. Deze beugels worden voornamelijk in ziekenhuizen of in slaapkamers thuis gebruikt opdat u het beeldscherm vanuit bed of vanuit de luie stoel zou kunnen zien.



Draaibare tv beugel



Draaibare tv beugels laten u toe om het scherm zo te draaien dat u het vanuit elke hoek in de kamer kan zien. Een draaibare tv beugel biedt het meeste opties aan de gebruiker, zodat het scherm naar verschillende kanten in de kamer kan worden gedraaid. Bovendien kan men draaibare beugels ook vaak nog eens extra kantelen.