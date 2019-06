Conferentie: Is propaganda vrijheid van meningsuiting?

Vallen (Kremlin) gesponsorde nepnieuws-, desinformatie- en propagandacampagnes onder de vrijheid van meningsuiting? Waar ligt de grens? Hoe kan Europa terugvechten in deze propagandaoorlog? Deze en andere vragen komen aan de orde tijdens het door Free Russia georganiseerde Congres over de spanning tussen propaganda en vrijheid van meningsuiting in Den Haag.



Een bijzondere conferentie met gerenommeerde nationale en internationale experts, zoals David Kaye, speciale VN rapporteur over vrijheid van meningsuiting; Vladimir Kara-Murza, Russische oppositieleider; Marina Litvineko, weduwe van de vergiftigde Russische spion Alexander Litvineko; Peter Pomerantsev, Engelse journalist; Michael Weiss, Amerikaanse journalist; Leon Willems, Free Press Unlimited en vele anderen.



Rond dé hamvraag: hoe kunnen Westerse landen zoals Nederland zich beschermen tegen Kremlin-gesponsorde desinformatie en propaganda zonder te tornen aan Westerse waarden zoals de vrijheid van meningsuiting.



Datum: Vrijdag 28 juni 2019



Locatie: Hilton Den Haag, Zeestraat 35, 2518 AA Den Haag







Programma



08:30 uur Ontvangst



09:00 uur Opening door Natalia Arno, Free Russia Foundation



09.15 uur Desinformatie tactieken onder de loep



Oorsprong, doelen en ontwikkeling van propagandacampagnes.



10.45 uur Doelwitten van Kremlin desinformatiecampagnes



Desinformatie veroorzaakt veel schade. Het ondermijnt de integriteit van democratische instituties, ontwricht samenlevingen en is er uiteindelijk op gericht criticasters van het Kremlin in diskrediet te brengen.



12.30 uur Wettelijke en beleidsinstrumenten om staatsgestuurde desinformatie aan te pakken.



Succesvolle voorbeelden van manieren waarop overheden desinformatie en mediamanipulatie hebben weten te ontmantelen.



Voertaal is Engels.