NU’91 treft oververhitte zorgprofessionals

Vooral in zieken-, verpleeg- en verzorgingshuizen



NU’91, beroepsorganisatie voor de verpleging en verzorging kreeg steeds vaker de vraag wat een zorgprofessional van haar/zijn werkgever aan maatregelen mag vragen en verwachten om het tijdens de hittegolf een beetje koel te houden in de instelling. Afgelopen week stond daarom de NU’91 Hitte Check online.



Ruim 1.000 reacties kregen we binnen van zorgprofessionals op de vraag ‘Heeft jouw werkgever voorzorgsmaatregelen getroffen om het koel en werkbaar voor jou te houden?’. De meeste reacties kwamen van medewerkers uit de zieken-, verpleeg- en verzorgingshuizen. Slechts 39% van de respondenten heeft deze vraag met ‘ja’ beantwoord. De medewerkers waarbij niets of weinig geregeld is, vragen eigenlijk om vrij eenvoudige en simpele maatregelen om het koel en beter werkbaar te houden.



Gewenste maatregelen



Een (mobiele) airco is een veel gevraagde oplossing tegen de hoge temperatuur. De respondenten beseffen echter ook dat dat een best kostbare ingreep is. Hieronder een kort overzicht van de overige genoemde oplossingen.



Korte pauze



Een paar keer per dienst een korte pauze van zo’n 5 minuten. Om even een glas water of kopje bouillon te kunnen drinken. En weer opgefrist aan de slag te gaan.



In het kader van de berichten over de onderbezetting in de zomerroosters lijkt dit een onhaalbaar voorstel. Maar, een fitte zorgprofessional is beter toegerust voor het werk.



Zomeruniform



Sommige respondenten gaven aan dat ‘het jasje uit mocht’. Beter zou zijn als er een winter- en een zomeruniform komt. Werken in een uniform in de steeds warmer wordende Nederlandse zomers stelt andere eisen aan het materiaal van de kleding.



Verdeling zwaar en licht werk



Cliënten douchen is een zware en erg warme taak. Daarom wordt een betere verdeling van de douchebeurten voorgesteld. Of de cliënten in plaats van te douchen een keer op bed te wassen.



Ook wordt voorgesteld een balans te zoeken in zware en lichte werkzaamheden. Dan is de dienst beter vol te houden.



Goed werkgeverschap



Een goede werkgever zorgt voor de medewerkers. Met de NU’91 Hitte Check zocht NU’91 daarom uit hoe het daarmee tijdens deze warme zomerse dagen gesteld is.



Monique Kempff, voorzitter NU’91: “Wij roepen de werkgevers die nog geen maatregelen tegen een oververhitte instelling hebben genomen, de door de zorgprofessionals genoemde maatregelen uit te voeren.” “Het is toch in ieders belang dat zorgprofessionals fit hun dienst doorkomen.”



Nul op het rekest



NU’91 vraagt de zorgprofessionals die nog steeds nul op het rekest krijgen om contact op te nemen met het NU’91 Serviceloket. Dan gaan we samen op zoek naar een oplossing om oververhitting te voorkomen.