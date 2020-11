'Corona zorgt voor groeiend bewustzijn van belang leven lang leren bij werkenden'

Dit is een expertquote van Ilse de Cloe van NCOI Groep, in het kader van ANP Expert Support. Aanleiding: Banen nu en na corona: wat kunnen we verwachten? | NU - Het laatste nieuws het eerst op NU.nl



Wij hebben onderzoek laten doen naar de scholingsmotivatie van werkenden. We zien dat de lockdown het urgentiebesef over ontwikkelen op zowel zakelijk als persoonlijk niveau heeft doen groeien. Vier op de tien (41%) werkende Nederlanders zijn door de lockdown gaan inzien hoe belangrijk het voor hen persoonlijk is om te blijven leren en hoe belangrijk het voor het bedrijf is dat medewerkers blijven leren.



Tijd om te experimenteren



36 procent van de werkende Nederlanders zegt nieuwe dingen te hebben geleerd in de lockdown van dit voorjaar, doordat zij tijd en ruimte hadden om te experimenteren en te proberen. Nog eens een derde (32%) werd in dezelfde periode gedwongen tot ontwikkeling. Zij geven aan nieuwe dingen te hebben geleerd, omdat het niet mogelijk was om voor bepaalde dingen hulp in te schakelen. Denk bijvoorbeeld aan videobellen of de ketel bijvullen. In totaal zegt drie op de tien (31%) in de lockdownperiode meer uitdagingen te zijn aangegaan, waardoor zij zichzelf hebben ontwikkeld.



Plezier in leren



Dat de Nederlandse werkenden in de lockdown meer is gaan leren, heeft er uiteindelijk voor gezorgd dat men positiever tegenover leren is gaan staan. Zo geeft twee op de vijf (40%) aan dat hij dankzij de lockdown weet hoeveel plezier en energie hij haalt uit het leren van nieuwe dingen.



Ilse de Cloe is commercieel directeur bij NCOI Groep.