New kid on the block Ballentine maakt succesvolle start.

De one-stop shop voor entrepreneurs, bedrijven, venture capital en private equity, maar dan anders. Dat is de kern van het nieuw opgerichte full service fiscaal, juridisch, notarieel en strategie consulting kantoor.



Vanuit de overtuiging “dare to be different” hebben een aantal ervaren mensen zich verenigd om hun relaties op een andere wijze bij te staan. Door zichzelf als onderneming te organiseren en niet als traditioneel partner- equity kantoor, is Ballentine in staat als entrepreneur mee te denken en te investeren in de toekomst. Bij Ballentine werken mensen die daadwerkelijke ervaring als ondernemer hebben gecombineerd met jong talent. Dit resulteert in professionele dienstverlening met creatieve oplossingen, waar niet in problemen wordt gedacht Ballentine creëert kansen in plaats van deze af te schieten.



Gebaseerd op de drie pijlers; “define, dare and deliver” levert Ballentine maatwerk van idee tot eindresultaat. Onder het Ballentine dak zijn een viertal expertises vertegenwoordigd die naadloos met elkaar samenwerken, te weten advocaten, notarissen, fiscalisten en strategie consultants.



Het leiderschap van Ballentine wordt gevormd door het trio Robbert Ros, Paul Stoop en Nicole van Smaalen, welke ieder op hun gebied kennis, ervaring maar vooral ondernemerschap meebrengen.



“Het is onze ambitie om binnen een termijn van 24 maanden tot de belangrijkste spelers op het gebied van dienstverlening aan het (inter)nationale grotere midden- en kleinbedrijf te behoren” zegt Robbert Ros. Hier voegt Nicole van Smaalen aan toe: “In tegenstelling tot onze concurrenten is Ballentine ondernemender en flexibeler en stelt mij in staat om nog een tiental jaren mijn beroep als notaris vol enthousiasme uit te oefenen". De onlangs van Boer en Croon Strategy overgestapte partner Paul Stoop voegt daar nog aan toe ”Een kantoor met een gezonde groeiambitie en een heldere kijk op de toekomst dat daadwerkelijk “dares to be different”.