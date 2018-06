Burgemeester Freek Ossel opent het Erfgoedfestival Groen in Gooi & Vecht



Erfgoedfestival Groen in Gooi & Vecht van start met bruisende opening.



In de tuin van Kasteel-Museum Sypesteyn heeft Burgemeester Freek Ossel van de gemeente Wijdemeren op 31 mei jl. onder toeziend oog van genodigden het Erfgoedfestival Groen in Gooi & Vecht geopend. Hovenierster Hennie van der Wilt begeleidde de burgemeester op de tractor waarna hij een Deutzia lemoinei, een zogenaamde Bruidsbloem, heeft geplant. De prachtige heester past uitstekend in de historische plantencollectie die jonkheer Henri van Sypesteyn ruim 100 jaar geleden heeft aangelegd op zijn buitenplaats in Nieuw-Loosdrecht.



Tot 10 september vindt het Erfgoedfestival plaats in regio Gooi & Vecht. Liefhebbers van kunst, cultuur en natuur kunnen ruim drie maanden genieten van de meer dan 100 activiteiten en tentoonstellingen op diverse locaties. Singer Laren, Huizer Museum, Museum Weesp, Kasteel-Museum Sypesteyn, de Vrienden van het Gooi, het Vechtstreekmuseum en Pinetum Blijdenstein organiseren speciale groene tentoonstellingen die al geopend zijn of binnenkort openen.



Het festival is een eerste initiatief van de musea en erfgoedinstellingen om thematisch samen te werken en daarmee de krachten te bundelen. Het evenement wordt gesteund door landelijke cultuurfondsen en regionale organisaties zoals de Vrienden van het Gooi en de Rabobank Gooi en Vechtstreek.



Groene verhalen voor het voetlicht



In Singer Laren is de openstelling van de door de beroemde landschapsarchitect Piet Oudolf ontworpen beeldentuin, die vanaf 5 juni voor iedereen gratis toegankelijk is. Tegelijkertijd openen in het museum een presentatie van Oudolfs werk en de tentoonstelling Geschilderde Tuinen met werken van onder meer Monet, Van Gogh en Willink.



Bij Kasteel-Museum Sypesteyn kunt u in de kasteeltuin genieten van de bijzondere collectie exotische planten, bomen en gewassen zoals die ruim honderd jaar geleden door Jonkheer van Sypesteyn zijn verzameld. Daarnaast is er binnen een speciale tentoonstelling met opgravingen uit de Loosdrechtse plassen waar ooit een porseleinfabriek heeft gestaan. Vanaf 18 augustus wordt de tuin opgesierd met een expositie van hedendaagse kunst: Beelden op Syp. Een presentatie met werk van van o.a. Dorothé Arts, Michiel Deylius, René Vlasblom en Jolanda Drukker Murray.



Het Huizer Museum zet het Gooise landschap in het zonnetje vanuit een cultuurhistorische invalshoek. In de tentoonstelling Groen Gooi maakt u kennis met het heden en verleden van negen landschappen. Fotograaf Frans Lemmens maakt foto’s zoals we het landschap vandaag de dag kunnen zien. Zanger en componist Ernst van der Sloot zingt over elk landschap in een lied.



In Museum Weesp leert u met een speciale kijkroute anders kijken naar al het groen van de florale motieven op het kostbare Weesper porselein. Tegelijkertijd is de tentoonstelling Weesp ís water. Weesp ontstond aan water, werd gevormd door water, beleefde zijn bloei door water en dankt er nog steeds zijn unieke sfeer aan.



De botanische tuin Pinetum Blijdenstein in Hilversum verzorgt de tentoonstelling Plant en eter, eetbare planten en geeft daarin antwoord op de vragen wat kunt u eten in de tuin en wat is eetbaar aan coniferen? Samen met de jeneverbranderij Anker Weesp organiseren ze bijzondere publieksactiviteiten rondom de jeneverbes.



Zelf actief groen beleven



Naast de tentoonstellingen zijn er ruim 100 publieksactiviteiten. Op diverse locaties kan het publiek genieten van gratis Festival Tuin Talks: korte, inspirerende verhalen en lezingen vanuit groene invalshoeken. Er zijn tal van arrangementen, fiets- wandel- en vaarroutes en workshops en ontdekkingstochten om vooral de bezoekers zelf in het groen te laten genieten.



Kinderprogramma



Voor kinderen en gezinnen met kinderen valt er van alles te beleven. Spannende ontdekkingstochten door de natuur, workshops en speurtochten en begin juli verschijnt het leukste doeboek van het Gooi. Een uniek doeboek vol fantastische opdrachten, puzzels, raadsels en spelletjes, voor thuis of tijdens de vakantie. Met bijdragen van kinderboekenschrijvers Arend van Dam en Gitte Spee.



Ontdek alle activiteiten met het paspoort



Om de bezoekers te laten kennismaken met alle activiteiten van het Erfgoedfestival is er een Festival Paspoort. Met dit paspoort verzamelen bezoekers stickers bij deelnemende locaties en zijn er prachtige prijzen te winnen. De programmabrochure met paspoort is bij de deelnemende organisaties en VVV’s gratis verkrijgbaar.



Het hele programma staat op de festivalwebsite www.groeningooivecht.nl.



Het festival is mede mogelijk gemaakt door genereuze steun van Rabobank, Mondriaanfonds, Prins Bernhard Cultuurfonds, Vrienden van het Gooi, VSBfonds, Regio Gooi en Vechtstreek, Singer Laren en Marketing Gooi & Vecht.