K3 start nieuwe stripreeks

Gebaseerd op de televisieserie, van de makers van Suske en Wiske



Antwerpen, 21 november 2018 - Het huidige K3 bestaande uit Hanne, Marthe en Klaasje, publiceert vandaag haar eerste stripalbum. Het album is vernoemd naar de cd die vorige week werd gelanceerd en is gebaseerd op de K3-televisieserie ‘Roller Disco’. Met de aanhoudende populariteit van de meiden, werd het hoog tijd voor een eigen strip.



Tijdloze avonturen van een meidengroep



K3 is al 20 jaar geliefd onder jong Nederland en Vlaanderen. Ook het nieuwe trio - het resultaat van de veel bekeken talentenjacht ‘K3 zoekt K3’ – ervaart aanhoudende populariteit. Hanne, Marthe en Klaasje bestierden de Nederlandse top-20-hitlijst al drie keer sinds ze begonnen in 2015 en met de hit ‘10.000 luchtballonnen’ haalden ze vijf keer platina. Ook maakte het nieuwe K3 een eigen musical en is het trio op de Vlaamse televisie dagelijks te zien met de serie ‘K3 Roller Disco’.



Stripuitgever Toon Horsten licht toe: “Vraag een willekeurige Nederlandse of Vlaamse tienjarige naar K3 en het zingt spontaan een liedje mee. De meidengroep is van alle tijden, ook de nieuwe avonturen verdienden het daarom opgetekend te worden in een strip. We hebben dit album gebaseerd op de verhaallijn uit de televisieserie, maar de strip leent zich ook goed voor andere scenario’s die op televisie minder tot hun recht komen.”



Nieuw K3 rolt in strip



De stripreeks volgt Hanne, Marthe en Klaasje die de Roller Disco runnen. Dat gaat prima, tot ze op een dag bezoek krijgen van een vreemde inspecteur die dreigt met sluiting. Het is het begin van een avontuur dat hen naar Monaco brengt. Ook duiken bekenden van de meisjes op in het verhaal, waaronder Marcel (de Vlaamse acteur Jacques Vermeire) en DJ Guus (de Nederlandse acteur Samir Hassan). De meidengroep is zelf erg trots op het splinternieuwe album.



Marthe: “Toen de makers ons de eerste tekeningen lieten zien, waren we meteen enthousiast. Heel straf hoe ze met een paar pentekeningen zoveel emoties in een figuur kunnen steken.”



Klaasje: “Wij kunnen in elk geval niet wachten om het definitieve resultaat te bewonderen. Na de tv-programma’s, cd’s, theatershows en film is dit weer iets om trots op te zijn.”



Over K3 Roller Disco



Het stripalbum K3 Roller Disco is van de makers van Urbanus, Kiekeboe en Suske en Wiske. Het album werd getekend door Dirk Stallaert, geschreven door Bruno De Roover en baseert zich op de gelijknamige hit en televisieserie van K3. Eerdere stripalbums van K3 zoals ‘De wereld van K3’ en ‘Het Dierenparadijs’ werden uitgegeven tussen 2000 en 2007. Daarna kwam er geen nieuw album meer, tot nu. Kijk voor meer informatie op www.standaarduitgeverij.be



Verschijningsdatum: 21 november 2018



Prijs: €6,90



Albumnummer: 1



Over K3



De Belgische meidengroep K3 werd in 1998 opgericht door Niels William en liedjesschrijvers Miguel Wiels, Alain Vande Putte en Peter Gillis. Sinds 2002 valt K3 onder het label van productiehuis Studio 100. De groep richt zich met Nederlandstalige popliedjes op een Vlaams en Nederlands publiek. Bekende nummer-1 hits waren ‘Alle kleuren’, ‘Mamasé’ en ‘Oya lélé’. Later volgden ook speelfilms, musicals en televisieseries van K3 die op het Vlaamse VTM en in Nederland door NPO Zapp werden uitgezonden. K3 begon met Kristel, Kathleen en Karen. Kathleen werd in 2009 opgevolgd door Josje. Sinds 2015 bestaat de meidengroep uit Hanne, Marthe en Klaasje. Kijk voor meer informatie op www.studio100.be/k3