Oproep WKOF: Bescherm kinderen tegen marketing van junkfood

Het nieuwe rapport van het Wereld Kanker Onderzoek Fonds, in samenwerking met het internationale WCRF-netwerk, bundelt adviezen en handvatten voor beleidsmakers wereldwijd voor het beperken van marketing van ongezonde voeding gericht op kinderen. Hierin delen experts ook hun ervaringen met beleidsmaatregelen om kinderen te beschermen tegen kindermarketing.De marketing van ongezonde voeding (met veel verzadigd vet, suiker en/of zout) gericht op kinderen heeft invloed op wat kinderen eten en drinken, en dus ook op hun gezondheid. De marketing van ongezonde voeding draagt bij aan een ongezond voedingspatroon en gewichtstoename. Uit onderzoek blijkt dat kinderen die gedurende 4,4 minuten reclame voor voeding zien, ongeveer 60 kcal extra per dag eten. Slechts 46 kcal extra per dag binnenkrijgen kan leiden tot overgewicht bij kinderen.In Nederland was in 2018 bijna 12 procent van de kinderen tussen 4 en 12 jaar te zwaar. Bij 3,4 procent hiervan was er zelfs sprake van ernstig overgewicht. Kinderen met overgewicht hebben een grotere kans om ook op volwassen leeftijd overgewicht te hebben. Op volwassen leeftijd vergroot dit de kans op maar liefst 12 soorten kanker. Daarnaast vergroot overgewicht de kans op onder andere diabetes en hart- en vaatziekten.Ieder kind heeft het recht om op te groeien in een gezonde omgeving en om niet economisch uitgebuit te worden. Overheden die het Internationaal Verdrag inzake de Rechten van het Kind (IVRK) van de Verenigde Naties onderschrijven hebben de verantwoordelijkheid om dit recht van kinderen te beschermen, respecteren en faciliteren. Het Wereld Kanker Onderzoek Fonds roept overheden op om deze verantwoordelijkheid op te pakken.Uit een internationale inventarisatie van beleidsmaatregelen met als doel kinderen te beschermen tegen de marketing van ongezonde voedingsmiddelen komen de volgende punten naar voren die de kans op effectiviteit van deze maatregelen vergroot:Nadia Ameyah, directeur van het Wereld Kanker Onderzoek Fonds:“Kinderen hebben het recht om op te kunnen groeien in een gezonde omgeving. Daar hoort marketing van ongezonde voeding niet in thuis; deze marketing staat in de weg van gezonde en vitale generaties. Wij als volwassenen, en zeker de overheid, hebben de verantwoordelijkheid om de gezondheid en het welzijn van kinderen te beschermen. Met ons nieuwe rapport hebben beleidsmakers extra hulp om nu in actie te komen.”

Over het nieuwe rapport

Het nieuwe rapport Building Momentum: Lessons on implementing robust restrictions on food and non-alcoholic beverage marketing to children is gericht op het adviseren van beleidsmakers bij het ontwikkelen en uitvoeren van beleidsmaatregelen met als doel de marketing van ongezonde voeding gericht op kinderen aan banden te leggen.



Het is het derde rapport in de Building Momentum reeks. Eerdere publicaties zijn gericht op suikertaks en etikettering van voedingsmiddelen.



Alliantie Stop kindermarketing ongezonde voeding

Het Wereld Kanker Onderzoek Fonds is partner van de Alliantie Stop kindermarketing ongezonde voeding sinds de start van dit samenwerkingsverband in 2015. Deze alliantie bestaat uit wetenschappers en maatschappelijke, consumenten- en gezondheidsorganisaties die krachten bundelen om kinderen te beschermen tegen marketing van voedingsmiddelen die geen positief effect hebben op de gezondheid. Lees meer op www.stopkindermarketing.nl.



