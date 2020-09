Kinderen klaar voor de start van Madurodam Marathon op 4 oktober

Ook dit jaar gaan veel enthousiaste kinderen weer een sportprestatie van formaat neerzetten tijdens de allerleukste run voor kinderen door het mooiste van Nederland, in Madurodam. Het Haagse themapark organiseert op zondag 4 oktober de derde editie van haar eigen marathon speciaal voor kinderen. De opbrengst gaat naar het Gehandicapte Kind. Dit jaar rennen de deelnemers voor het project ‘Samen Spelen’.



De marathon is één van de evenementen die Madurodam, van oorsprong zelf een fondsenwerver, organiseert om kinderen in staat te stellen verbinding te maken met een ander, en er voor anderen te zijn. Want door er als kind op kleine schaal voor je omgeving te zijn, ben je van grote betekenis voor de samenleving.



Marathon zonder drempels



De kinderen leggen tijdens deze run de traditionele marathon afstand af van 42 kilometer, dan op schaal 1:25 (de oorspronkelijke schaalverhouding van Madurodam), oftewel 1,69 kilometer. Net als bij andere marathons komen ze langs talloze stedelijke hoogtepunten, zoals de Amsterdamse Dam, het Haagse Vredespaleis en de Erasmusbrug. Dit jaar krijgen de deelnemers bovendien een uniek kijkje achter de schermen: ze lopen dwars door een attractie én door een van de werkplaatsen van Madurodam, een plek waar bezoekers normaal gesproken nooit komen.



Het evenement ontvangt dit jaar alleen kinderen aan de start. De marathon is voor jonge renners zonder en met beperking, in een rolstoel of zelfstandig lopend. Net als de afgelopen jaren kunnen racerunners ook deelnemen, zowel met de reguliere marathon van 1.69km (zelfstandig) als met begeleiding op een speciaal parcours van 500 meter.



Programma Madurodam Marathon



v.a. 11:30 uur Aanvang + registratie deelnemers bij Madurodam



12:00 uur Eerste start



12:00– 14:00 uur Iedere 8 min volgende start



15:00 uur Bekendmaking eindopbrengst bij finish op George Maduroplein



Samen Spelen



Dit jaar staat het project Samen Spelen van stichting het Gehandicapte Kind centraal. Kinderen met een handicap spelen vaak alleen. Niet omdat ze dat willen, maar omdat er weinig plekken zijn die toegankelijk zijn voor kinderen met een beperking. Daardoor missen ze vriendjes in hun buurt wat leidt tot eenzaamheid. De stichting zorgt er met steun van donateurs onder andere voor dat speeltuinen worden aangepast zodat álle kinderen er sámen kunnen spelen



Voor meer informatie: www.MadurodamMarathon.nl