2000 Nederlanders drinken koffie met een vluchteling

Vandaag deelden vluchtelingen op busstations 2000 kopjes koffie uit aan Nederlanders om met hen in gesprek te gaan. In Amsterdam, Den Haag, Hilversum, Haarlem, Alkmaar, Arnhem, Nijmegen, Hoeksche Waard en Eindhoven gingen vluchtelingen met koffietanks op de rug de straat op. De actie van VluchtelingenWerk Nederland in samenwerking met Connexxion vond plaats in het kader van Wereldvluchtelingendag.



'Heel bijzonder'



Ahmad (28) deelde in Haarlem wel 40 kopjes koffie uit: "Ik vond het erg gezellig en leuk om mee te doen. Ik praat niet vaak zo lang Nederlands achter elkaar. Het heeft mij echt geholpen. Het contact is heel bijzonder voor mij."



Kans om in gesprek te gaan



“Vandaag kregen Nederlanders de kans om op een laagdrempelige manier met vluchtelingen in gesprek te gaan. 2000 mensen maakten hier gebruik van. We hoorden van veel mensen dat ze anders de mogelijkheid om een vluchteling te spreken niet hebben, en speciaal hiervoor naar het station zijn gekomen. En vluchtelingen willen graag contact leggen met Nederlanders. Een win-win situatie dus", zegt Dorine Manson, directeur van VluchtelingenWerk Nederland. “Connexxion bood ons de kans aan om onze actie ‘Bakkie doen?’ landelijk te organiseren. Busstations zijn natuurlijk dé plek bij uitstek om tijdens het wachten eens echt contact te maken met iemand die je ergens anders misschien wel nooit zou tegenkomen.”