Moslimleiders beschermen katholieken in de Filipijnen

Moslimleiders vergezelden gister katholieke kerkgangers tijdens de ochtendmis in de kathedraal van het Filipijnse Baguio. Dit als reactie op een dreiging van aanslagen door islamitische extremisten. De moslimleiders reageerden direct, ze boden de politie aan te helpen met het bewaken van de kerken in de stad. Bovendien demonstreerden ze voor de kathedraal met spandoeken met onder andere de tekst ‘Terrorisme heeft geen religie’.



De actie van de moslimleiders is een voorbeeld van pogingen om de vrede tussen religieuze bevolkingsgroepen te bevorderen. Mensen met een Missie werkt met zeven organisaties in de Filipijnen aan het voorkomen van gewelddadige en veelal religieuze conflicten.



Onder andere Mabel Carumba die zich op het eiland Mindanao inzet voor begrip tussen zowel moslims, christenen als de inheemse bevolking. Carumba: “Relaties tussen gemeenschappen staan constant onder druk door gewapend geweld. Het is belangrijk om aan vertrouwen te werken.”



