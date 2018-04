Toerisme in tien jaar niet zo hard gegroeid

2017 ook voor kampeerboeren SVR weer een goed jaar







Meerkerk – Volgens het Centraal Bureau voor de Statistiek (CBS) steeg het aantal gasten in hotels en campings met negen procent naar 42 miljoen, de sterkste groei sinds 2006.



Ook de kampeerboeren van de Stichting Vrije Recreatie (SVR) geven aan dat 2017 voor hen eveneens een bijzonder goed jaar was, met – in tegenstelling tot de in het CBS-bericht gemelde ‘afname van gasten op de kampeerterreinen’ – juist een lichte stijging van het aantal overnachtingen.







Toename jonge kampeerders opvallend



Door de rust, ruimte en betaalbaarheid die haar campings bieden, heeft de SVR inmiddels een donateursbestand van circa 125.000 gezinnen opgebouwd en, waar vroeger sprake was van vooral ‘seniorencampings’, is sinds kort de toename van de groep jonge kampeerders op SVR-campings opvallend te noemen. Velen van hen bezochten in januari/februari de SVR-Vakantiebeurzen en besloten zich, na het ontdekken van de vele mogelijkheden en voordelen van het kamperen bij de SVR-boer daar, aan te melden als donateur.



Geliefd bij oud én jong



Inmiddels is het kampeerseizoen weer begonnen en de SVR verwacht ook in 2018 zeker geen afname van het aantal overnachtingen, maar eerder een lichte stijging en, door al haar eenvoud en kwaliteit, in trek bij oud én jong.