Pop-up tentoonstelling ‘Alle Einsteins’ in Rijksmuseum Boerhaave

Het gemonteerde videopersbericht is hier te vinden:



Bekijken/Embedden:







Het ruwe HD beeldmateriaal is eenvoudig van de volgende ftp-server te downloaden:







· Gebruik de link Videodistribution.anp.nl in uw FTP-programma, of ga naar ftp://videodistribution.anp.nl in uw browser







· Login: anpinopdracht



· Pass: anpinopdracht







* Op het aangeboden videomateriaal berust copyright van ANP Pers Support. Het videomateriaal mag gratis en rechtenvrij worden geplaatst, gemonteerd en uitgezonden voor redactionele doeleinden in de context van dit onderwerp, zonder verplichte vermelding van de bron ANP Pers Support.