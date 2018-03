Autodrop met 50% minder suiker Beste Product van het Jaar 2017-2018

Autodrop heeft de award Beste Product van het Jaar gewonnen met de nieuwe Energiezuinige Hybrides Winegum Mix. Deze snoepjes bevatten 50% minder suiker dan gewone winegums. Op basis van consumentenbeoordelingen kwam dit product als beste uit de test binnen de categorie zoetwaren.



Award als erkenning voor innovatie



Autodrop is trots op het winnen van de award. Voor het moederbedrijf Concorp is het een erkenning voor dit innovatieve concept binnen de zoetwarenmarkt. “In onze branche is het gebruikelijk dat suikerarme snoepjes 30% minder suiker bevatten dan gewone winegums. Wij zijn er echter als eerste in geslaagd om het suikergehalte met 50% te verminderen, waardoor de snoepjes ook nog eens 30% minder calorieën bevatten. Het is goed om te zien dat de consument dit oppakt en waardeert, en ons beloont met deze mooie award!”, aldus Ilse Ebbens, Sales & Marketing Director van Concorp.



Zoet door cichoreiwortelextract



De Energiezuinige Hybrides bevatten 50% minder suiker, maar hebben toch de bekende zoete smaak van een winegum. Autodrop gebruikt hiervoor het cichoreiwortelextract, een natuurlijke voedingsvezel. De cichorei is familie van de witlofwortel. Tijdens de verwerking wordt de bittere stof eruit gefilterd waardoor enkel inuline overblijft: dit wordt gebruikt in de Autodrop Hybrides.



Verkrijgbaar bij Albert Heijn



De Energiezuinige Hybrides zijn op dit moment verkrijgbaar bij Albert Heijn. Naast de Winegum Mix is hier ook de variant Berry Mix te vinden.



Over Autodrop



Autodrop is een Nederlands merk dat bekend staat om zijn snoep en drop in de vorm van auto’s en andere verkeersgerelateerde vormpjes. Het biedt een ruim assortiment aan reguliere winegums, maar heeft ook meer verantwoorde concepten, zoals biologisch en gelatinevrij snoepgoed. Autodrop is een merk van het familiebedrijf Concorp. Concorp heeft twee eigen productielocaties waar onder andere de merken Autodrop en Oldtimers worden gemaakt, en is exclusief distributeur in Nederland van meerdere A-merken zoals Fisherman’s Friend en Ricola.