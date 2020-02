Rocky Tuhuteru nieuwe directeur Stichting Pelita

Op 1 maart wordt Rocky Tuhuteru (1959) benoemd tot directeur van Stichting Pelita. Hij volgt hiermee Harriet Ferdinandus op die na 20 jaar directeurschap met pensioen gaat.



Jan-Wilke Reerds, voorzitter raad van bestuur Stichting Pelita: “Ik ben heel blij dat Rocky Tuhuteru zich op deze manier aan Pelita verbindt. Zijn enorme kennis, betrokkenheid en netwerk in de Indische en Molukse gemeenschap in Nederland en zijn ruime ervaring met communicatiestrategiën en positionering van organisaties maken hem tot de ideale directeur om het werk van Stichting Pelita verder vorm te geven.”



Rocky Tuhuteru: “Ik ken Stichting Pelita al jaren en verheug me erop met mijn kennis van de cultuur en context van Indische Nederlanders en Molukkers te kunnen bijdragen aan de versterking van hun welzijn.”



Rocky Tuhuteru is bekend geworden als radio- en televisiepresentator, maar hij is daarnaast in de journalistiek werkzaam geweest als verslaggever, regisseur en producer. Hij heeft voor verschillende omroepen gewerkt waaronder de NOS, KRO, NCRV, NTR, NPS en AT5. Sinds 2002 had hij zijn eigen media- en communicatiebureau Tuhuteru en Partners in Den Haag. Hij heeft inmiddels zijn taken bij dit bureau neergelegd en zich teruggetrokken als directeur en aandeelhouder van Tuhuteru en Partners om zich volledig op Pelita te richten.



Stichting Pelita is de landelijke welzijnsorganisatie die zich inzet voor hen die als gevolg van de Tweede Wereldoorlog vanuit het voormalig Nederlands-Indië naar Nederland zijn gekomen. Pelita begeleidt aanvragen in het kader van de wetten voor oorlogsgetroffenen, organiseert passende zorg en biedt sociale dienstverlening: een breed pakket aan diensten gericht op het versterken van zelfredzaamheid, het bevorderen van maatschappelijke participatie en het voorkomen en verminderen van sociaal isolement.