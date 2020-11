‘Ilone Ammerlaan vertrekt bij Plantise‘

Bleiswijk, 30 oktober 2020 – Wisseling aan de top bij plantenkweker Plantise. In overleg met de aandeelhouders, commissarissen en overige directieleden heeft Ilone Ammerlaan besloten om haar functie als algemeen directeur van Plantise definitief neer te leggen.



“Na drie intensieve, leerzame en boeiende jaren, onder meer als algemeen directeur van het fusiebedrijf Plantise, is de tijd rijp om het stokje aan de nieuwe directie over te dragen”, aldus Ilone Ammerlaan.



Daarmee komt een einde aan een carrière van 36 jaar bij dit bedrijf. Eerst als directeur grootaandeelhouder bij plantenkwekerij Leo Ammerlaan en de laatste drie jaar als algemeen directeur actief betrokken bij de fusie tussen plantenkwekerij Leo Ammerlaan, de Grow Group en plantenkwekerij Van der Lugt tot één opkweekbedrijf: Plantise. De directie en de medewerkers van Plantise zijn Ilone Ammerlaan buitengewoon dankbaar voor haar jarenlange inzet voor het bedrijf en haar inspirerend leiderschap.



De aandeelhouders en commissarissen hebben in de persoon van Marco Vermeulen een waardig opvolger gevonden. Marco is 53 jaar en heeft veel ervaring in de sector opgedaan in uiteenlopende functies. Hij is sinds kort werkzaam bij Plantise in de functie van COO en zal vanaf 1 november 2020 deze functie combineren met die van CEO. Samen met Harry van der Linden, CFO, zal hij de statutaire directie vormen van Plantise.



Ilone Ammerlaan zal als aandeelhouder betrokken blijven bij Plantise en daarnaast diverse advies en bestuurlijke rollen binnen en buiten de sector blijven vervullen.



Directie Plantise & Ilone Ammerlaan