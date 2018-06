Demonstratievliegtuig met nieuwe brandstofbesparende vleugel geprese

Onlangs is tijdens de ILA luchtvaartshow in Berlijn de A340 ‘Flight Lab BLADE’ gepresenteerd, het eerste demonstratievliegtuig ter wereld met een laminaire vleugel. Deze innovatieve vleugel zorgt voor een verminderde weerstand van het vliegtuig, waardoor het brandstofverbruik en schadelijke emissies als CO2 kunnen worden verminderd. De vleugel is ontwikkeld binnen het SFWA (Smart Fixed Wing Aircraft)-onderdeel van het EU-Clean Sky-programma, dat als doel heeft de Europese luchtvaart te verduurzamen. NLR en DNW nemen beiden deel aan dit project en mochten als blijk van waardering hun handtekening plaatsen op de romp van het BLADE demonstratievliegtuig.



‘BLADE’ staat voor “Breakthourgh Laminar Aircraft Demonstrator in Europe”. De A340 ‘Flight Lab BLADE‘ is ontwikkeld uit het A340-300 MSN001 testvliegtuig, waarvan het buitenste deel van de vleugels vervangen is door een laminaire vleugel. Een laminaire vleugel heeft een speciale, nauwkeurige vorm, waardoor de lucht langer zonder turbulentie over de vleugel stroomt en daardoor voor een lagere weerstand zorgt van de vleugel en daarmee van het hele vliegtuig. Daarbij lag de uitdaging onder meer in het construeren van een uiterst glad oppervlak zonder holtes en andere oneffenheden. Met het BLADE demonstratievliegtuig worden tevens de mogelijkheden verkend om composiet te gebruiken dat lichter is dan aluminium. Deze gewichtsvermindering draagt eveneens bij aan de vermindering van brandstofverbruik en uitstoot van schadelijke gassen.



NLR en DNW hebben op verschillende manieren bijgedragen aan de ontwikkeling van de BLADE vleugel. NLR was er bij betrokken vanwege zijn kennis op het gebied van geavanceerde meetmethodieken: het construeren van een laminiaire vleugel is uiterst complex en veronderstelt een zeer nauwkeurige manier van meten. In de DNW-LLF lage snelheid windtunnel is een schaalmodel van het BLADE demonstratievliegtuig getest, waarbij het accent lag op de vliegtuigprestaties bij start en landing. De succesvolle windtunneltesten hebben bijgedragen aan de vluchtvrijgave voor de A340 ‘Flight Lab’ met BLADE vleugels.



NLR is al sinds 2008 betrokken bij meerdere SFWA projecten, vanwege zijn multidisciplinaire kennis op het gebied van luchtvaarttechnologie en zijn testfaciliteiten. NLR heeft onder meer de Nederlandse industrie ondersteund bij ontwikkelingen aan vleugelkleppen en staart voor de Dassault Aviation en aan innovatieve bekabeling. Ook is met Airbus samengewerkt op de gebieden van loads control (beheersing van krachten op de vleugel), contra-rotating open rotor en flight test instrumentation. Wat het laatste betreft ging het onder andere om de methodiek voor het meten van vleugelvervorming van BLADE-vleugels tijdens de vlucht.