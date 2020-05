Mamaworden.nl, het nieuwe platform voor iedereen die moeder wil worden

Op dit platform vind je (medische) informatie, tips, advies, en persoonlijke verhalen voor iedereen die moeder wil worden.



Als je nadenkt over zwanger worden denk je vaak aan alle fijne, mooie dingen die daarbij komen kijken: een prachtige buik, de eerste schopjes van je baby, de eerste keer dat je je kindje in je armen houdt. Maar voor wie moeder wil worden is het niet makkelijk om hier voor je zwangerschap informatie over te vinden.





Daar brengt mamaworden.nl verandering in. Op dit platform vind je (medische) informatie, persoonlijk advies, simpele tips en openhartige verhalen rondom de weg naar het moederschap. Voor iedereen die in de toekomst een kinderwens heeft, voor wie al probeert moeder te worden en meer informatie zoekt, of voor wie op zoek is naar tips en informatie terwijl er al een medisch- of ander traject in gang is gezet.





Samen gezond leven



Naast al deze algemene informatie vind je op mamaworden.nl ook alles over gezond zwanger worden. Moeder worden is een van de mooiste natuurlijke processen op deze aarde, maar stress, voeding en beweging kan heel veel invloed hebben op je zwangerschap. En wist je dat de gezondheid van de man daar ook een belangrijke rol in speelt? Wetenschappelijk onderzoek toont aan dat de kans op een gezonde zwangerschap en gezonde baby (en de gezondheid later in zijn of haar leven) aanzienlijk toeneemt als jij en je partner gezond leven – en die informatie is bij de meeste stellen met kinderwens nog niet zo bekend.





Het idee voor mamaworden.nl



Oprichtsters van mamaworden.nl zijn ondernemer Annic ten Duis en Linda Reinhardt, fertiliteitsexpert en expert op het gebied van hormoonbalans. Annic heeft veel kennis en ervaring met ondernemen en Linda heeft meer dan dertien jaar ervaring in de geboortezorg. Daarnaast heeft ze een praktijk gehad waarin ze honderden vrouwen succesvol hielp met hun kinderwens. Samen vullen ze elkaar feilloos aan. Zelf ervaarde Annic hoe belangrijk een gezonde levensstijl is voor een gezonde zwangerschap. Ze had moeite met zwanger worden, en kwam er door middel van een bloedtest achter dat sommige van haar bloedwaarden niet optimaal waren. Ze ging anders eten en verbeterde haar gezondheid, en zes maanden later was een zwangerschap het resultaat. Tijdens die zwangerschap, nu 2,5 jaar geleden, maakte ze een video voor haar eigen YouTube kanaal waarin ze haar verhaal deelde. Die werd boven verwachting bijna 300.000 bekeken, dat ze dacht: hier móét ik iets mee. Het idee voor mamaworden.nl was geboren.





Annic: “We hebben samen een enorme missie om vrouwen vooraf te informeren in hun weg naar (gezond) moeder worden, maar ook om ze hoop en steun te bieden als het niet gelijk lukt.”









Alle informatie voor je verzameld

Nu hebben ze samen een missie, om zoveel mogelijk andere vrouwen te informeren om gezond te beginnen aan een zwangerschap. Op mamaworden.nl vind je daarom niet alleen gratis tips over zwanger worden, informatie over een kinderwens of over medische of andere trajecten rondom moeder worden, maar ook tips hoe je zo gezond mogelijk aan je zwangerschap kunt beginnen. Je kunt er webinars volgen over verschillende onderwerpen, je vindt er video’s en podcasts van moeder’s met hun persoonlijke verhaal, en je kunt er vragen stellen. Elke dag worden er vragen van lezeressen door een expert beantwoord. Ook kun je verschillende (gratis) checklists downloaden met alles wat je wilt weten als je zwanger wilt worden en kun je een EMB-bloedtest op de site bestellen, waarmee je kunt checken hoe het ervoor staat met je eigen gezondheid, en die van je man, voor je zwangerschap. De website is gratis en bevat geen reclame of banners.





Dat er vraag is naar gezond moeder worden, dat is niet gek. Wist je bijvoorbeeld dat:

Eén op de zes stellen te maken krijgt met vruchtbaarheidsproblemen

De spermakwaliteit van de Westerse man enorm is gedaald

Een gezonde levensstijl na meerdere miskramen heel belangrijk is voor een gezonde zwangerschap

Zelfs bij perfecte omstandigheden de kans om zwanger te raken slechts 15% per maand is

Zo’n 10 tot 15% van alle zwangerschappen in een miskraam uitmondt

Volgens onderzoeksinstituut TNO weten veel te weinig mensen dat gezond leven heel belangrijk is om een kind te verwekken en om een gezonde baby te krijgen





