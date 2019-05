98,4% van afgedankte auto nuttig toegepast

In haar jaarlijkse duurzaamheidsverslag publiceert ARN de recyclingprestatie van de autorecyclingsketen in Nederland. Autodemontagebedrijven, shredderbedrijven en recyclingbedrijven hebben in 2018 gezamenlijk bijgedragen aan het nuttig toepassen van 98,4% van het gewicht van afgedankte auto’s. Slopen is verleden tijd. Het gaat om demonteren, scheiden, shredden en innoveren.



216 miljoen kilogram



In totaal zijn vorig jaar via ARN 207.239 afgedankte auto’s gerecycled (in 2017: 196.252). Dat komt overeen met 216 miljoen kilogram. ARN werkt samen met circa 300 professionele recyclingbedrijven zodat het materiaal van afgedankte auto’s op verantwoorde wijze wordt hergebruikt of een andere nuttige toepassing krijgt.



Autorecycling kent vier stappen:



1. Afmelden voor demontage



2. Demonteren van een auto en verkoop van gebruikte, originele onderdelen



3. Shredden ofwel vermalen van de auto om het metaal voor hergebruik geschikt te maken



4. Nascheiden van kunststoffen, mineralen, vezels en metalen tot hernieuwde grondstoffen



Vijf miljoen auto’s



Van het totale gewicht van een auto is uiteindelijk slechts 1,6% niet recyclebaar. Vrijwel niets gaat verloren. Sinds de oprichting in 1995 zijn er via ARN ruim vijf miljoen auto’s op deze manier duurzaam gerecycled.



Over ARN



ARN is in 1995 als ‘Auto Recycling Nederland’ opgericht door vier marktpartijen uit de autobranche: BOVAG, FOCWA, RAI Vereniging en Stiba. Met als doel: Nederland helpen te voldoen aan de Europese normen en autorecycling op verantwoorde en hoogwaardige wijze mogelijk te maken.



Het duurzaamheidsverslag 2018 is te vinden op www.arn.nl/duurzaamheidsverslag2018