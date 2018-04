Conceptontwikkelaar Van Nelle Fabriek Eric Gude (64) overleden

Conceptontwikkelaar Eric Gude is dinsdag 10 april onverwachts op 64-jarige leeftijd overleden. Gude was als creatief lid van het driekoppige ‘droomteam’ dat in 1996 plannen ontwikkelde en daarna uitvoerde voor het tweede leven van de Rotterdamse Van Nelle Fabriek.



De voormalige koffie-, thee- en tabaksfabriek (gebouwd in de periode 1926-1931) staakte de productie halverwege de jaren negentig en werd in een jaren vergende operatie getransformeerd tot een unieke kantoren- en evenementenlocatie die in 2001 heropende.



Burgemeester Ahmed Aboutaleb van Rotterdam laat weten: ”In Eric Gude verliest onze stad een creatieve doordouwer, die met zijn vernieuwende concept de Van Nelle Fabriek een nieuwe toekomst heeft gegeven.”



Amsterdamse flair en Rotterdamse aanpak

Gude volgde een opleiding aan de hogere hotelschool, maar voelde zich meer aangetrokken tot herontwikkeling van bestaande gebouwen. Aanvankelijk gebeurde dat vanuit Amsterdam, maar twee decennia geleden verhuisde hij zijn bedrijf Property Conversion naar Rotterdam omdat de mentaliteit van dromen, denken, doen en doorzetten hem meer aansprak. Mensen die met hem samenwerkten roemen zijn mix van Groningse (waar hij opgroeide) nuchterheid, Amsterdamse flair en Rotterdamse aanpak.



‘Prachtige dame’

Gude ontwikkelde ook concepten voor herontwikkeling van o.a. het RDM-terrein te Rotterdam Heijplaat, op de Campus van Universiteit Twente en de Havenkerk in Schiedam.



Zijn ‘masterpiece’ was echter de Van Nelle Fabriek, ‘de prachtige dame’ zoals hijzelf het gebouw noemde. Behalve voor de herontwikkeling maakte Eric zich ook sterk voor de voordracht van dit monument voor de werelderfgoedlijst van UNESCO. Die voordracht werd in 2012 ingediend en in 2014 beloond met de officiële toekenning. Jaarlijks werken en genieten meer dan 200.000 mensen van het monument.



Nieuwe eigenaar

De van Nelle Fabriek is sinds februari dit jaar in de handen van een nieuwe eigenaar, Virgata. Directeur Edwin van Schajik: ‘Het is heel jammer dat wij Eric slechts eenmaal hebben ontmoet, een mooie kerel. Wij zijn blij met alles wat hij heeft gedaan en neergezet. Wij hebben de fantastische kans om met dezelfde volle energie als Eric verder te mogen gaan in dit bruisende gebouw.”

Fotobijschriften: