Prowareness Agile Academy de Beste Grote Opleider van 2020

De Prowareness Agile Academy is uitgeroepen als Beste Grote Opleider van Nederland in 2020. De prijsuitreiking, georganiseerd door Springest, heeft op vrijdag 29 januari plaatsgevonden. De volledige verkiezing is gebaseerd op ervaringen die zijn achtergelaten door oud deelnemers. Om in aanmerking te komen voor de Beste Grote Opleider prijs is het van belang dat er maandelijks meer dan 150 deelnemers een training volgen. Door alle ervaringen van oud deelnemers over de periode van 1 januari 2020 tot en met 31 december 2020 bij elkaar op te tellen, is de Prowareness Agile Academy geëindigd als eerste met een gemiddelde score van een 9.7.



Dit jaar heeft vergelijkingssite Springest voor de achtste keer op rij de Beste Opleider van Nederland verkiezing georganiseerd. Deelnemers laten ervaringen achter op Springest en op basis hiervan wordt de beste opleider van Nederland gekozen. De Prowareness Agile Academy heeft met een gemiddelde beoordeling van 9.7 gewonnen in de categorie Beste Grote Opleider van Nederland 2020. Zij scoorden vooral hoog in het vertalen van de energie en kwaliteit van een offline training naar een online omgeving.



Guido Boskaljon, Professional Scrum Trainer & Agile Consultant bij Prowareness geeft aan enorm trots te zijn op alle ontvangen reviews. Het grootste compliment vindt hij het feit dat mensen de moeite nemen om hun mooie woorden achter te laten, zodat het hen ook écht helpt om te verbeteren. Hij geeft aan trots te zijn dat deelnemers de virtuele setting net zo goed hebben ervaren als een fysieke training. Ook geeft Guido aan in 2021 met de Agile Academy meer te willen inzetten op blended modular learning. Hij vertelt dat zij bezig zijn met het verbeteren van niet alleen de trainingen, maar ook de leerervaringen. Het gaat uiteindelijk om een totaaloplossing in plaats van een losse training.



“Volgend jaar krikken we het niveau nog hoger op. Virtueel training geven is ondertussen ook onderdeel van ons DNA geworden en we gaan daarbovenop de complete leerervaring alleen maar beter maken door deze nóg meer op het individu af te stemmen. Kernwoorden voor volgend jaar zijn meetbaarheid, competenties, asynchroon leren en modulair leren.” – Martijn Ham, Operational Lead Prowareness Agile Academy.



Visie Agile Academy

De visie van de Prowareness Agile Academy is dat iedere professional zijn of haar vak verstaat en daarom gaat leren tegenwoordig veel verder dan een paar dagen training volgen. Borging van toepassing in een tumultueuze praktijk vraagt flexibiliteit in tijd en vorm van leren. Kleine experimenten uitvoeren, evalueren en bijsturen zitten al in de kern van wat deelnemers leren in de trainingen, maar het zit ook in hoe de academy deelnemers laat leren.



Meer weten over het virtuele trainingsaanbod van de Prowareness Agile Academy? Het volledige aanbod is hier terug te vinden: https://www.agileacademy.nl/virtual-classrooms/