Finale taartopmaakwedstrijd op Hubertus & Berkhoff

Hubertus & Berkhoff, dé middelbare school in Amsterdam voor Horeca, Brood & Banket en Recreatie, organiseerde eerder dit jaar voor het eerst de Amsterdamse Taartopmaakwedstrijd voor groep 7 en 8 leerlingen van de basisschool. Uit de twee voorrondes zijn de beste 10 leerlingen door naar de finale die morgen plaatsvindt op ‘De lekkerste school van Nederland’.



De wedstrijd



De wedstrijd is bestemd voor leerlingen uit groep 7 en 8 van de basisschool. Het taartje heeft een diameter van 15 cm en zal gevuld worden met ‘crème au beurre’. Het gaat om een taartenopmaakwedstrijd, dus het taartje wordt zo aangeboden dat het klaar is voor de decoratie. De kinderen kunnen hun eigen creativiteit inzetten op de decoratie. De creatie moet wel te maken hebben met het thema Sport & Spel. Er zullen materialen aanwezig zijn om de eigen creaties te vervaardigen. Belangrijk is dat alles op de taart eetbaar is. De taartjes moeten binnen 1,5 uur kunnen worden opgemaakt. Tijdens de wedstrijd is er drinken en wat lekkers aanwezig voor de kandidaten. De ouders kunnen in het Grand Café van de school plaatsnemen en af en toe even kijken hoe het gaat.



De finale



De finale vindt in onze bakkerij plaats van 15.00-17.00 uur. De creaties zullen beoordeeld worden door een jury van top-patissiers, namelijk de heer Le Blanc en de heer Holtkamp van de bekendste bakkerij van Amsterdam. De jury let op originaliteit, creativiteit, netjes werken, hygiëne en tijd (lukt het binnen de anderhalf uur). De winnende leerling zal een wisselbeker krijgen en een aandenken voor deelname aan de wedstrijd. En natuurlijk iets lekkers voor het hele gezin.



Waarom deze wedstrijd?



Met een jarenlange traditie als leerschool voor horeca, bakkerij en recreatie noemen wij onszelf ook wel ‘De lekkerste school van Nederland’. Omdat we kinderen heel graag willen enthousiasmeren voor het mooie en creatieve bakkersvak, organiseren we voor het eerst deze speciale Amsterdamse taartopmaakwedstrijd. We hopen dat hiermee een nieuwe traditie is geboren, want vakmanschap staat bij ons centraal. Zo hebben we ook masterclasses voor onze leerlingen in de bovenbouw die extra uitgedaagd willen worden en doen we elk jaar mee aan de regionale en landelijke culinaire vakwedstrijden. De Hubertus & Berkhoff is een vmbo-school voor de basis- & kaderberoepsgerichte leerweg, met de richtingen Horeca, Brood & Banket en Recreatie. Bij ons doe je echt vanuit de praktijk je vakkennis op. In het schooljaar 2018-2019 starten we met de gemengde leerweg, een programma met theorievakken op mavo niveau en veel praktijkvakken.