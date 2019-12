WETHOUDER OP RAMKOERS MET TAXIORGANISATIES

AMSTERDAM (23 december 2019) – De Amsterdamse taxiorganisaties TAT en Taxistad kunnen in het conflict met wethouder Verkeer Sharon Dijksma (PvdA) voor ruim 80.000 euro aan dwangsommen tegemoetzien. Dijksma probeert hen te dwingen om hun chauffeurs zware sancties op te leggen. De twee organisaties voor straattaxi’s zijn het hier niet mee eens.



Amsterdamse straattaxi’s moeten voldoen aan strenge regels waarop strikt gehandhaafd wordt. Overtredingen worden bestraft met schorsingen van een week of een maand, of zelfs een beroepsverbod.



Met ingang van 15 juli 2019 is het beleid versoepeld. De taxiorganisaties hoeven geen schorsingen meer op te leggen voor kleine verkeersovertredingen. Om de rechtsongelijkheid met andere taxichauffeurs in Amsterdam te verkleinen krijgen de straattaxi’s sindsdien alleen nog een verkeersboete.



Wethouder Dijksma wil echter dat TAT en Taxistad een groep van ongeveer dertig taxichauffeurs - die vóór 15 juli een verkeersovertreding hebben begaan - alsnog bestraft volgens het inmiddels achterhaalde beleid. Ze dreigt daarbij met dwangsommen die ondertussen zijn opgelopen tot in totaal 80.000 euro.



Ruud Lagerwaard, directeur van TAT: “De wethouder heeft met haar beleidswijziging erkend dat deze straffen volledig disproportioneel zijn. Wij weigeren dan ook om taxichauffeurs brodeloos te maken omdat zij hun verkeersovertreding toevallig voor 15 juli 2019 begaan hebben. Als wij gevolg geven aan het gedram van de wethouder, dan zit deze groep taxichauffeurs met de kerstdagen werkeloos thuis. Ook zij moeten de huur betalen en hun gezinnen onderhouden. Andere taxichauffeurs krijgen voor een geldboete van € 90, maar mijn mensen moeten voor precies dezelfde overtreding een week of een maand zonder inkomsten thuis zitten of zelfs hun werk verliezen! Van een PvdA-wethouder had ik dit niet verwacht.”



De taxiorganisaties en de gemeente stonden in dit conflict al drie keer voor de rechter. Lagerwaard: “Wij worden nu gedwongen weer naar de rechter te stappen.” Gemeenteraadslid Numan Yilmaz van DENK gaat deze kwestie aan de orde stellen bij de wethouder.



Voor meer informatie: Mr. J S Pols, telefoon: 06 47 79 23 20