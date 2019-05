Skop’nboer Erve Benneker Camperlocatie van het jaar 2019

Camperaars kiezen Skop’nboer Erve Benneker in Overijssel tot Camperlocatie van het jaar 2019. Dit is een prijs van Campercontact, een van Europa’s grootste camperplaatsenplatforms. De camperlocatie in Overdinkel scoort met een 9,6 het hoogst op Campercontact.com.



Campercontact verraste de eigenaren van Skop’nboer Erve Benneker met de prijs. Jan en Sandra Benneker zijn ontzettend blij: “Het is de kroon op ons bedrijf.” Volgens bezoekers van Campercontact is het een perfecte, nette plek met fantastische voorzieningen. Ook de gastvrijheid van de eigenaren wordt gewaardeerd. De locatie ligt in het glooiende Twentse landschap, bij een historische schaapkooi vlak bij de Duitse grens.



Tweede en derde plaats



Op de tweede plaats eindigt De Willige Waard in de provincie Utrecht. Deze camperlocatie in Lopik scoort gemiddeld ook een 9,6, maar had iets minder reviews dan de winnaar. De derde plaats gaat naar de camperlocatie Familie de Feijter in Zaamslag. De gemiddelde score van deze camperlocatie in Zeeland is een 9,5.



Campercontact reikt de prijs Camperlocatie van het jaar uit om de kwaliteit van overnachtingsplaatsen voor camperaars te verbeteren. In totaal zijn er in Nederland ruim 1.500 camperlocaties die camperaars kunnen vinden op de website en de app van Campercontact. Om kans te maken op de prijs, dient de camperlocatie in het jaar voorafgaand aan de uitreiking (2018) minimaal vijftien beoordelingen te hebben gehad op Campercontact.com. De camperlocatie met de hoogste gemiddelde beoordeling wint de prijs en mag één jaar lang de titel Camperlocatie van het jaar dragen.



Overige Europese winnaars camperlocatie van het jaar 2019



België: Camperlocatie Smart-ijs in Wingene, West Vlaanderen.



Duitsland: Camperlocatie Brauerei Biberach in Roggenburg-Biberach, Beieren.



Italië: Agricampeggio Terra e Sogni in Bardolino, Veneto.



Frankrijk: Aire Municipale du Moulin a Tan in Champagne Ardenne.



Spanje: La Puebla de Cazalla in Andalusië.



Over Campercontact en de NKC



Met ruim 29.000 camperlocaties in meer dan 50 landen, is Campercontact een van Europa’s grootste platforms voor camperlocaties. Maandelijks gebruiken 175.000 camperaars de app. Campercontact is opgezet voor én door camperaars, waarbij gebruikers de mogelijkheid hebben om locaties toe te voegen en reacties, foto’s, video’s en beoordelingen te plaatsen.



Campercontact is onderdeel van de NKC, Europa's grootste camperclub. Als vereniging behartigt de NKC de belangen van Nederlandse en Belgische camperaars. De NKC heeft eigen verzekeringen, organiseert groepsreizen en is uitgever van onder andere het magazine Kampeerauto.



Kijk voor meer informatie op www.campercontact.com en www.nkc.nl.