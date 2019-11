Redesign Partners neemt Alustaal B.V. over

Gendt, 4 november 2019



Redesign Partners heeft per 1 november 2019 het te Gendt (Gld.) gevestigde constructie bedrijf Alustaal B.V. overgenomen. Alustaal is een 36 jaar oud familiebedrijf opgericht door de heer Joop Hendriks en voortgezet door zijn zoon Roel Hendriks.



Roel Hendriks alsmede het voltallige personeel blijven bij het bedrijf werkzaam.



Onder leiding van Redesign Partners die o.a. in de bouw actief is met de firma’s



Doornenbal Timmerfabriek, Holland Houtwerk, Woodjoint , Timmerfabriek Overbeek en Holland Stairs, zal het bedrijf zich gaan concentreren op hoogwaardige constructies ten behoeve van de scheepsbouw, procesindustrie, interieurbouw en transport.



Het bedrijf bezit de benodigde certificaten voor het produceren van hoogwaardige las- en constructiewerken in RVS, aluminium en staal.



De leiding wordt in handen gegeven van de heer Bernard Doorenbos.



Alustaal B.V.

Nijverheidsweg 5

6691 EZ Gendt

Tel: 026 326 30 00

E-mail: algemeen@alustaal.nl