Nieuwe voorzitter en raad van bestuur PwC Nederland

Ad van Gils is met ingang van 1 juli benoemd tot nieuwe voorzitter van de raad van bestuur van PwC Nederland. Het nieuwe team bestaat verder uit Agnes Koops, Jolanda Lamse, Renate de Lange, Maarten van de Pol, Marc Borggreven en Marc Diepstraten.



Op voordracht van de raad van commissarissen is Ad van Gils benoemd tot voorzitter van de Nederlandse organisatie. Van Gils is sinds 1991 aan PwC verbonden. Hij was onder andere Business Unit Leader Deals & Forensics, Business Unit Leader Transaction Services en lid van de Advisory Board. Ook vertegenwoordigt hij de Nederlandse organisatie in de diverse internationale PwC leadership teams. Sinds 2013 maakt hij deel uit van de raad van bestuur. Van 2013 tot 2016 was hij CFO en voorzitter van de advisory praktijk. Sinds 2016 is hij voorzitter van de accountants praktijk.



Ad van Gils volgt Peter van Mierlo op. Van Mierlo, die reglementair niet meer herkiesbaar is, verruilt per 1 juli PwC voor de ontwikkelingsbank FMO.



Ad van Gils: ‘Ik ga mij vol toewijding, energie en enthousiasme inzetten voor het herstel van vertrouwen in onze multidisciplinaire sector. De afgelopen jaren hebben we daarin belangrijke stappen gezet. We zijn er nog niet. We bouwen verder aan een toekomstbestendige organisatie waarin de diverse beroepsgroepen, met een steeds grotere inzet van technologie, zich gezamenlijk inzetten ten behoeve van maatschappij en klanten.



‘Ik ben ervan overtuigd dat ook in een technology enabled organisatie’ zoals PwC, mensen het verschil maken.’



Het nieuwe team bestaat uit drie vrouwen en vier mannen. Evenals Ad van Gils hadden Jolanda Lamse en Marc Diepstraten al zitting in de raad van bestuur. De nieuwe raad van bestuur ziet per 1 juli aanstaande als volgt uit:



· Ad van Gils voorzitter



· Marc Borggreven verantwoordelijk voor Human Capital



· Marc Diepstraten verantwoordelijk voor de praktijk van belasting- en juridisch adviseurs



· Agnes Koops verantwoordelijk voor de accountantspraktijk



· Jolanda Lamse verantwoordelijk voor finance, operations en quality & risk



· Renate de Lange verantwoordelijk voor markets



· Maarten van de Pol verantwoordelijk voor de Advisory praktijk



Onder leiding van de raad van commissarissen is een intensief en zorgvuldig proces gevolgd, gericht op de benoeming van de nieuwe bestuursvoorzitter en team. Jan Maarten de Jong, voorzitter van de raad van commissarissen. ‘Het was voor het eerst dat het selectie- en benoemingsproces van een nieuwe bestuursvoorzitter onder leiding stond van ‘externen’. Als raad van commissarissen hadden wij het voortouw. Wij zien uit naar de samenwerking met het nieuwe team.’