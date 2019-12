Babbeltrucplegers hebben senioren in het vizier

Babbeltrucplegers kloppen graag aan bij senioren, blijkt uit onderzoek van seniorenorganisatie KBO-PCOB. Maar liefst 1 op de 4 senioren is weleens geconfronteerd met een babbeltruc. Ze zijn ofwel slachtoffer geworden, ofwel aan een babbeltruc ontsnapt. Manon Vanderkaa, directeur van KBO-PCOB: “Dit laat maar weer eens zien dat deze laffe criminelen geen enkele groep schuwen waar ze misbruik van maken.” Dit moet veranderen. Tijd voor maatregelen, van senioren zelf én van de politie.



Babbeltrucendoos



Bij een babbeltruc proberen criminelen op slinkse wijze hun slachtoffers geld afhandig te maken. Hierbij maken ze gebruik van een uitgebreide trucendoos vol smoezen. Soms met wat vooronderzoek, zo blijkt uit een reactie van een babbeltrucslachtoffer: “Geld geleend aan een ‘aardig echtpaar’. Ze zeiden dat ze uit mijn geboortestreek kwamen en wisten veel details over mij. Achteraf bleek dat ze die informatie uit het kerkblad hadden gehaald.”



Maar babbelaars bellen ook bij iemand thuis aan en gebruiken een mooie smoes om binnen te komen. Vervolgens stelen zij geld of andere bezittingen. In het onderzoek geeft een klein deel (7%) aan dat dit gepaard ging met dreiging en geweld. Ruim de helft (58%) van de senioren signaleert dat babbeltrucs steeds beter worden, waardoor het moeilijker wordt om eraan te ontkomen.



Babbeltrucprioriteit



Veel senioren die in aanraking met een babbeltruc zijn gekomen, doen vervolgens niets. De politie wordt niet gebeld, ook worden buren niet gewaarschuwd. Slechts 15% doet aangifte van het voorval. Manon Vanderkaa: “Mensen schamen zich omdat ze erin getrapt zijn, maar het is belangrijk om altijd aangifte te doen, ook als een truc ‘mislukt’ is. Babbelaars gaan namelijk de hele buurt af op zoek naar slachtoffers.“



Omdat een kwart van de senioren in aanraking komt met babbeltrucs, moet de politie, wat KBO-PCOB betreft, een hogere prioriteit aan de babbeltruc geven. Wijkagenten moeten zoveel mogelijk in de wijk zijn, en niet te pas en te onpas worden ingezet voor klussen buiten de wijk. Manon Vanderkaa: “Alertheid van de wijkagent én van wijkbewoners zelf is van groot belang, anders hebben de babbelaars vrij spel. Maak daarom gebruik van WhatsAppgroepen, dit verhoogt het veiligheidsgevoel onder senioren, waardoor ze ook sneller aangifte gaan doen.”



Babbeltrucvoorlichting



KBO-PCOB organiseert regelmatig voorlichtingsbijeenkomsten over veiligheid en senioren kunnen een beroep doen op een veiligheidsadviseur van KBO-PCOB, waar ze leren om te gaan met babbeltrucs.



Tips rondom de babbeltruc zijn ook te vinden op www.kbo-pcob.nl.