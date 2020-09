Beste spotprenten weer naar Limburgs Museum

De beste spotprent van het jaar is vanaf morgen te zien in het Limburgs Museum in Venlo. Het gaat om Alles wordt weer normaal van Len Munnik die zojuist in Perscentrum Nieuwspoort door de jury van de Inktspotprijs 2020 is bekroond. Prenten van Jip van den Toorn, Siegfried Woldhek, Rhonald Blommestijn en het collectief Reid, Geleijnse & Van Tol (Fokke en Sukke) kregen een eervolle vermelding. De winnaar en alle 107 andere inzendingen van dit jaar, stuk voor stuk scherpe en grappige politieke prenten, zijn vanaf morgen op groot formaat voor het eerst in Nederland te bewonderen in de tentoonstelling Inktspot! in het Limburgs Museum.



De Inktspotprijs wordt uitgereikt sinds 1992. Op de erelijst staan tekenaars als Peter van Straaten, Opland, Jos Collignon en Joep Bertrams. En nog steeds komt er elk jaar nieuw talent om de hoek kijken. “Dit land is rijk aan goede cartoonisten,” zegt conservator Frank Holthuizen van het Limburgs Museum. “Als museum bieden wij die vrijdenkers – onder wie ook altijd tekenaars uit onze provincie - al jarenlang een podium. We vinden het belangrijk dat niet alleen het vrije woord, maar ook het ‘vrije beeld’ gevierd wordt.”



Een bezoek aan de expositie Inktspot! biedt behalve een gulle lach ook een overzicht van het nieuwsjaar. De thema’s die ons het meeste hebben beziggehouden, komen in dik 100 prenten nog eens voorbij. Dit keer dus veel corona, van mondkapjes tot ‘het nieuwe normaal’ - zie de prent van winnaar Len Munnik. Maar ook onderwerpen als Syrië, protesterende boeren, ons Koningshuis en natuurlijk Donald Trump - stuk voor stuk gevangen in originele, prikkelende beelden.



Holthuizen: “Spotprenten mogen schuren, misschien moeten ze dat zelfs. Daardoor gaan politieke prenten bijna automatisch over de vrijheid van meningsuiting. Dat is een actueel en urgent thema, zeker voor een museum dat zo in de samenleving staat als het onze.”



Inktspot! is te zien van 23 september tot en met 22 november.