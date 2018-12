United Wardrobe werkt met G-STAR om kleding tweede kans te geven

De Nederlandse mode-marktplaats United Wardrobe met meer dan 3 miljoen gebruikers wil de mode industrie de kans geven om hun onverkochte kleding een tweede leven te geven op haar platform. Het heeft na grote vraag een select aantal fashion merken waaronder G-STAR RAW toegelaten haar re-stock te verkopen via het platform.



Het platform dat door 3 Wageningse studenten werd opgericht in 2014 wil de grootste mode marktplaats ter wereld worden. In Nederland is dit al goed gelukt, 90% van de 16-24 jarige dames heeft de app op haar telefoon staan. Om te voorkomen dat veel kleding ongebruikt blijft liggen op de planken van distributie centra draaide United Wardrobe een aantal testen met merken en zag goede resultaten. Na veel vraag besloot United Wardrobe ook merken toe te laten welke hun re-stock wilde verkopen via het platform. “Het past in onze filosofie van kleding een nieuw leven geven” aldus Thijs Verheul, een van de oprichters van de succesvolle mode-marktplaats.



Andere merken en kleding winkels kunnen zich gemakkelijk aanmelden op de website of app van United Wardrobe en hun producten uploaden. In het belang van kleding een 2de leven geven zijn de commerciële voorwaarden qua samenwerking voor een bedrijf zeer voordelig. Er zal een selectie beschikbaar komen op het United Wardrobe account van G-STAR RAW op donderdag 6 December om 16:00.“