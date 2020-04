Hoe Nederland zich voelt met het coronavirus via een app

Ondanks goede gezondheid, nemen de zorgen toe!



Te midden van alle zin en onzin over corona willen we vooral weten hoe het met iedereen in onze omgeving gaat. Zo voel ik mij.NL brengt in kaart hoe mensen in Nederland zich voelen tijdens deze bijzondere situatie met het coronavirus. Zo is duidelijk zichtbaar dat Nederlanders zich - ondanks de goede gezondheid - toch meer zorgen zijn gaan maken.



We leven in een bizarre wereld. Thuiswerken en binnenblijven is de norm, ons sociaal leven staat in de koelkast, mensen hamsteren de raarste producten en we wassen om de haverklap onze handen. Een onzichtbaar fenomeen bepaalt ons hele doen en laten. Welkom bij COVID-19.



"Een menselijk en realistisch positief geluid. Dat is wat we nodig hebben!", aldus Bas Zuidwijk, CEO van Bolesian



We worden overladen met nieuwtjes, feiten, meningen en - niet te vergeten - ook veel onzin over alles dat met corona te maken heeft. Maar wat we eigenlijk vooral willen weten, is hoe het met iedereen in onze omgeving gaat. En niet alleen als er iets mis is, maar vooral ook als je gewoon gezond bent en het goed met je gaat.



Dit is waar Zo voel ik mij.NL over gaat. Zo voel ik mij.NL is een initiatief van het Utrechts artificial intelligence (A.I.) bedrijf Bolesian. De app brengt in kaart hoe mensen in Nederland zich voelen tijdens deze bijzondere situatie met het coronavirus. De app laat zien hoe jouw buurt zich voelt en vraagt jou om ook mee te doen. Vier dagelijks te beantwoorden vragen zijn genoeg:



1. Hoe gaat het met je gezondheid?



2. Hoeveel zorgen maak je je?



3. Kom je nog een beetje toe aan sporten of andere beweging?



4. Hoe ervaar jij de afstand met de mensen die je op straat tegenkomt?



Dit brengt Zo voel ik mij.NL voor Nederland in kaart. Inmiddels doen er al duizenden mensen mee. Meedoen kan via www.zovoelikmij.nl.