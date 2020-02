Save the Children: 7 kinderen in Idlib omgekomen door kou

Save the Children: 7 kinderen in Idlib omgekomen door de kou



7 kinderen – onder wie een baby van 7 maanden oud – zijn overleden als gevolg van de vrieskou en de slechte leefomstandigheden in Idlib, melden medewerkers van Save the Children ter plaatse. “Twee zusjes van 4 en 3 jaar oud zijn omgekomen toen de kachel in hun tent in de brand vloog. Hun zwangere moeder liep ernstige brandwonden op, maar overleefde de brand”, aldus Joelle Bassoul, die de hulpactiviteiten in de regio coördineert.



Vrieskou



Een jongen van 14 jaar oud bezweek door de kou. Hij leefde met zijn ouders en 4 broers en zussen in een kleine tent waar geen verwarming was. Een 1-jarige kind en zeven maanden oude baby stierven door onderkoeling. In Idlib zijn de overvolle vluchtelingenkampen bedekt met sneeuw. De temperaturen zijn de afgelopen dagen gezakt tot onder het nulpunt.



Verstikking



Hurras Network – een partnerorganisatie van Save the Children – meldde dat er 2 meisjes van tien en drie jaar oud zijn overleden als gevolg van verstikking door de rookvorming in hun kleine tent.



Humanitaire ramp



In de Syrische provincie Idlib ontvouwt zich een humanitaire ramp, meldt Save the Children. Vanaf december 2019, zijn 450.000 kinderen in Idlib op de vlucht geslagen. Meer dan een kwart van de bevolking in Idlib is ontheemd geraakt. Volgens de VN is dit de grootste vluchtelingenstroom sinds het uitbreken van de Syrische oorlog in 2011.



Hulpverleners van Save the Children melden dat het steeds voller wordt in het grensgebied, omdat vluchtelingen Turkije niet meer inkomen. “De tentenkampen barsten uit hun voegen. In sommige gevallen zitten gezinnen van acht of meer in kleine tentjes”, zegt Joelle Bassoul.



“Meer dan 80.000 mensen leven in de open lucht”, zegt Bassoul. Nu het sneeuwt is het – zeker voor kinderen - levensgevaarlijk geworden.



Vrouwen en kinderen



Het merendeel van de vluchtelingen zijn vrouwen en kinderen die gedwongen zijn om te vluchten met slechts de kleding die zij op dat moment droegen. Om warm te blijven stoken zij plastic en andere restmaterialen die voor handen zijn, omdat er geen hout is. Naast de lage temperaturen, vormen ook verstikking en vergiftiging een bedreiging voor kinderen.



