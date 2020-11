Amazon lanceert IP Accelerator programma in Europa om kleine bedrijven te helpen hun merken te beschermen en namaak tegen te gaan



IP Accelerator verbindt bedrijven met een netwerk van betrouwbare advocatenkantoren gespecialiseerd in intellectueel eigendom die vastgestelde tarieven hanteren.



Deelnemende kleine bedrijven kunnen al maanden voor hun merkregistratie toegang krijgen tot de merkbeschermingsinstrumenten van Amazon.



Amazon (NASDAQ: AMZN) lanceert vandaag Intellectual Property Accelerator (IP Accelerator) in Frankrijk, Duitsland, Italië, Spanje, Nederland en het Verenigd Koninkrijk, waardoor het voor het MKB makkelijker en kostenefficiënter wordt om handelsmerken te verkrijgen, merknamen te beschermen en namaak tegen te gaan.



Het programma is beschikbaar voor elk op Amazon aanwezig merk en verbindt ondernemers rechtstreeks met een netwerk van Europese advocatenkantoren met expertise in intellectuele eigendomsrechten. Deelnemende advocatenkantoren zullen voor het MKB competitieve, vooraf onderhandelde tarieven hanteren, waardoor verkopers duidelijk zicht hebben op de kosten voor het verkrijgen van een merkregistratie. Daarnaast kunnen de MKB’s bij deze advocatenkantoren ook terecht voor algemeen advies over intellectuele eigendomsrechten tijdens de groei van hun bedrijf.



Amazon lanceert de IP Accelerator specifiek met kleine ondernemingen voor ogen. Grotere bedrijven zijn vier keer meer geneigd hun intellectuele eigendomsrechten te registreren dan MKB’s[1]. De belangrijkste reden waarom kleine bedrijven hun rechten niet beschermen, is een gebrek aan kennis over intellectuele eigendom. Daarnaast weten ze niet tot wie zij zich moeten richten[2]. Het proces kan soms complex lijken; in het bijzonder voor ondernemers tijdens de start van hun bedrijf. Amazon wilde assistentie aanbieden tegen een lage prijs aan alle Europese MKB’s, waaronder de meer dan 150.000 Europese MKB’s die verkopen op Amazon. Verkooppartners zijn goed voor meer dan 50% van alle verkopen op Amazon.



Intellectuele eigendomsrechten zijn van vitaal belang voor bedrijven die willen vermijden dat anderen ongeoorloofd hun merken gebruiken of hun ideeën kopiëren. Intellectueel eigendom kan ook een bron van nieuwe inkomsten zijn voor ondernemers die aan derden een licentie willen geven voor het gebruik van hun goederen of diensten.



Bedrijven die IP Accelerator gebruiken, krijgen ook toegang tot andere diensten voor merkbescherming van Amazon, en dat maanden tot zelfs jaren voor hun merkregistratie officieel is. Amazons Brand Registry geeft MKB’s goed presterende tools om hun merken en intellectuele eigendomsrechten te beheren en te beschermen op Amazon. Brand Registry is een gratis dienst waarvan al meer dan 350.000 merken gebruik maken.



Gebruikers genieten van Amazons geautomatiseerde beschermingsmechanismen die merkinformatie gebruiken om proactief vermoedelijke inbreuken of inaccurate inhoud te verwijderen. Merken kunnen ook vermoedelijke inbreuken opsporen en melden door middel van krachtige instrumenten, en hebben meer controle over de productinformatie die wordt weergegeven op de Amazon detailpagina’s, zodat klanten in alle vertrouwen en geïnformeerd aankopen kunnen doen op Amazon.



Francois Saugier, Vice President EU Seller Services bij Amazon: “Uit gesprekken met eigenaren van kleine ondernemingen blijkt dat er vaak verwarring is over waarom intellectuele eigendomsrechten belangrijk zijn en hoe verkopers deze kunnen vastleggen. Als onderdeel van ons engagement om kleine ondernemingen te steunen, riepen we IP Accelerator in het leven om het proces van de intellectuele eigendomsregistratie zo makkelijk en betaalbaar mogelijk te maken voor ondernemers bij de start van hun bedrijf.”



IP Accelerator werd in 2019 in de VS geïntroduceerd door Amazon. Sinds de lancering ervan werden 6.000 merkregistraties ingediend bij het US Patent and Trademark Office.



Amazon rekent geen kosten voor het gebruik van IP Accelerator; MKB’s betalen het advocatenkantoor rechtstreeks voor het geleverde werk tegen vooraf vastgestelde tarieven. Bedrijven die interesse hebben in IP Accelerator kunnen terecht op http://brandservices.amazon.com/ipaccelerator. Advocatenkantoren die interesse hebben om deel te nemen aan het programma, nemen contact op met IPAcceleratorWaitList@amazon.com



[1] Volgens onderzoek uitgevoerd door EUIPO registreerde slechts 9% van de Europese MKB’s intellectuele eigendomsrechten tegenover 36% bij grotere bedrijven. https://www.clustercollaboration.eu/sites/default/files/news_attachment/roadmap_-_intellectual_property_action_plan.pdf



[2] 38% van de respondenten in een recente studie (IP SME scorecard, EUIPO 2019) gaven een gebrek aan kennis m.b.t. intellectuele eigendom aan als belangrijkste reden om hun merk niet te registreren. https://www.clustercollaboration.eu/sites/default/files/news_attachment/roadmap_-_intellectual_property_action_plan.pdf