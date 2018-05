Bier Butler app geeft bieradvies bij je eten

Unieke samenwerking tussen brouwerijen voor introductie nieuwe app



Vandaag lanceren de brouwers van Nederland de Bier Butler app: een nieuwe app die meteen een bier adviseert bij het gerecht dat wordt ingetikt. Een unieke samenwerking waar alle Nederlandse brouwerijen bij worden betrokken. Alle gerechten in de app, zijn door gecertificeerde biersommeliers gecombineerd met een beste bierkeuze en de lijst wordt telkens verder uitgebreid met bieren en gerechten. Zo wordt het voor consumenten makkelijker kiezen in het huidige gevarieerde aanbod aan bieren.



Bier in plaats van wijn bij het eten



Dat bier goed samengaat met eten, is bij veel consumenten niet bekend. Vaak wordt er bij diners steevast witte wijn bij de vis en rode wijn bij het vlees geschonken. Bier heeft echter een breder smakenpallet en biedt daarmee veel mogelijkheden om het bij gerechten te combineren. Helemaal met het huidige bieraanbod is de keuze enorm en de mogelijkheden talrijk. Cees-Jan Adema, directeur Nederlandse Brouwers: ‘Er zijn tegenwoordig meer dan 500 brouwerijen in Nederland. De keuze aan verschillende biersoorten is daardoor ontzettend groot en er is voor ieder wat wils. Echter de consument ziet soms door de bomen het bos niet meer. Daarom hebben wij vorig jaar met de brouwers het overkoepelende platform ‘Dat Smaakt naar Bier’ opgezet. Wij zijn toen, samen met andere partijen uit de biersector, gestart met het opstellen van een nieuwe indeling van zes biercategorieën (Soepel & Subtiel, Fris & Fruitig, Amber & Elegant, Blond & Krachtig, Donker & Rijk, Intens & Uitdagend). Met de Bier Butler gaan we weer een stapje verder en krijgt de consument ook echt een advies aangereikt bij een gerecht. We hopen consumenten hiermee te helpen om het gevarieerde bierschap verder te ontdekken.”



Bier Butler app biedt mooie handvaten voor consument



De Bier Butler app is onder andere tot stand gekomen in samenwerking met Albert Heijn. “Bier, en vooral de grote variëteit aan biersoorten, is tegenwoordig echt een trend. De koppeling met eten is nog een redelijk onbekend terrein voor de consument. Wij denken dat de Bier Butler app mooie handvaten kan bieden om een lekker en passend glas bier te kiezen bij een gerecht”, aldus Stephanie Heijning, Category Manager Bier van Albert Heijn.



Ook Mitra drankenspeciaalzaken is vanaf het begin als partner betrokken bij de ontwikkeling van de app. Stefan van Caldenberg, Marketing Manager bij Mitra: “Wij zijn in onze winkels al langer bezig met de indeling van speciaalbier in 6 smaakcategorieën. Onder de noemer van Mitra Culinair bieden we inspiratie als het gaat om bierspijscombinaties. Dat er nu een handige app is ontwikkeld voor consumenten om gerechten makkelijk met bier te pairen, zien wij als een grote meerwaarde en als extra service aan onze klanten.”



Ter voorbereiding op de Week van het Nederlandse Bier



De app is een unieke tool die onmisbaar is voor zowel bierliefhebbers als consumenten die pas beginnen met het ontdekken van het bierlandschap. Zeker met de Week van het Nederlandse Bier die vanmiddag wordt geopend (24 mei – 3 juni) een must om te downloaden via https://datsmaaktnaarbier.nl/bierbutler.



Over Dat Smaakt Naar Bier



Dat Smaakt Naar Bier is een overkoepelend platform van alle brouwers van Nederland. Het initiatief heeft als doel om de consument te informeren over het grote huidige aanbod aan bieren en hen te inspireren om eens te kiezen voor een mooi bier dat past bij hun smaak. Het combineren van bier met eten is nog vaak onbekend terrein voor veel consumenten en de Bier Butler app geeft hierin handvaten om dit op een laagdrempelige manier te gaan uitproberen.