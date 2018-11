Golf van geweld in Centraal-Afrikaanse Republiek treft hulpverlening

Een gewapende militie heeft afgelopen donderdag een kamp voor ontheemden aangevallen in de Centraal-Afrikaanse Republiek (CAR). In het dorp Alindao, waar Cordaid noodhulp- en gezondheidszorgprojecten uitvoert, zijn tenminste 60 mensen om het leven gekomen en 18.000 mensen zijn opnieuw op de vlucht geslagen.



Het kamp waar de ontheemden onderdak hadden gevonden, is met de grond gelijk gemaakt. Smeulende resten van tenten en verkoolde lichamen zijn het lugubere bewijs van het humanitaire drama dat zich daar heeft afgespeeld. Ook lokale Cordaid-medewerkers zijn slachtoffer van de bloedige aanval, maar zijn allen lichamelijk ongedeerd gebleven.



Meer dan 600.000 mensen op de vlucht



Dit incident toont hoe onveilig het nog altijd is in de CAR. En hoe moeilijk het is voor hulpverleners om hun werk uit te kunnen voeren. Sinds 2013 woedt er een burgeroorlog die al meer dan 600.000 mensen op de vlucht heeft gejaagd.



"Deze vicieuze cirkel van herhaalde aanvallen op burgers is onacceptabel", klinkt het officiële statement van Najat Rochdi, de humanitair coördinator van de Verenigde Naties in de CAR. "De stappen die zijn gezet door de humanitaire gemeenschap om levensreddende hulp te verlenen en kwetsbaarheid te verkleinen, wordt hiermee ondermijnd."



"Dit nieuws is heel erg teleurstellend", zegt George Rots, noodhulpmanager bij Cordaid. Rots is het afgelopen jaar enkele keren in de CAR geweest en was juist voorzichtig optimistisch over de vooruitgang in het land. "Er leken wat meer stabiele regio's in het land te ontstaan en dat geeft hulporganisaties de gelegenheid om hun werk te kunnen doen. Maar deze aanval is het bewijs dat veel burgers in de CAR nog helemaal niet veilig zijn."



Een van de onveiligste landen ter wereld



Ook voor hulpverleners is het één van de onveiligste landen ter wereld om te werken. Alleen al tussen april en juni van dit jaar waren er 118 incidenten van geweld tegen hulpverleners. Toch weerhoudt dat velen er niet van om klaar te blijven staan voor mensen die dat het hardst nodig hebben.



Zo hebben grote aantallen ontheemden hun toevlucht gezocht in het ziekenhuis van Alindao, dat door Cordaid wordt ondersteund. Daar wordt op dit moment alles op alles gezet om zoveel mogelijk slachtoffers van de aanval te behandelen.



"Het is nu weer relatief rustig en we hervatten onze werkzaamheden zoveel mogelijk", zegt Jameson Gadzirai, hoofd van de programma's van Cordaid in de CAR, vanuit hoofdstad Bangui.



Zorgwekkende trend



Volgens Gadzirai is deze laatste aanval onderdeel van zorgwekkende trend die gaande is in de CAR. Enkele weken geleden waren ontheemden ook al het doelwit van geweld in een ander deel van het land. "Nieuwe aanvallen roepen ook weer vergeldingsacties op. Dit heeft een groot negatief effect op ons werk. Deze incidenten dwingen ons om de schaal te vergroten met minder middelen. Oftewel, we moeten meer hulp bieden in nog moeilijkere omstandigheden. Onze medewerkers zijn in dit geval ook slachtoffer, die zijn hun bezittingen kwijtgeraakt en kampen met ernstige trauma's."



Cordaid werkt in de CAR aan onderdak, gezondheidszorg, water, hygiëne en voedselzekerheid. Juist in de CAR laat Cordaid al jaren zien dat je door verschillende vormen van hulp met elkaar te combineren, je mensen in de meest kwetsbare gebieden ter wereld vooruit kunt helpen.



Lange adem



"Je moet optimistisch blijven", zegt Rots. "Dit is een tegenslag, maar je kunt de mensen daar niet in de steek laten. Het gebied rond Alindao is erg onrustig, maar daarom is het juist belangrijk dat je daar als hulpverlener kunt zijn. Daar is de nood het hoogst. Hulpverlening in een land als de Centraal-Afrikaanse Republiek is een kwestie van lange adem."