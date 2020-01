“Groningse versterkingsaanpak loopt totaal niet”



Amersfoort- 24 januari 2020 - De overgrote meerderheid (88%) van de Groningers denkt dat het onvermijdelijk is dat de versterkingsmaatregelen van woningen nog jaren doorgaan. Duizenden woningen wachten nog op herstel en versterking. “De versterkingsaanpak loopt totaal niet”, zegt een huiseigenaar in het jaarlijkse onderzoek van Vereniging Eigen Huis.



Daarentegen verwacht het kabinet juist dat door de afbouw en beëindiging van de gaswinning huizen steeds minder of helemaal geen versterking meer nodig hebben. “Ook na het einde van de gaswinning zullen de bevingen nog jaren doorgaan, niemand weet hoe erg het nog wordt, ook in Den Haag niet”, zegt één van de gedupeerde huiseigenaren.



Jurist Steven Wayenberg van Vereniging Eigen Huis is daarover stellig: “De versterkingsoperatie moet op volle kracht doorgaan. Zolang niet zeker is dat de aardbevingen zullen stoppen moet de overheid onverminderd verder gaan met het versterken van woningen en gebouwen. Het juridische voorzorgsbeginsel is daar duidelijk over”.



Nog steeds onzekerheid over uitvoering



Vereniging Eigen Huis deed voor het vijfde jaar op rij onderzoek naar de stemming onder Groningse leden over het oplossen van gaswinningschade aan hun woningen en het vertrouwen in de toekomst.



Veel mensen weten nog steeds niet waar ze aan toe zijn. Een meerderheid (51%) heeft nog steeds geen duidelijkheid over het wel of niet versterken van hun woning. Van deze groep meent een derde van mening dat zij wel voor versterking in aanmerking moeten komen. De vereniging vindt het ontluisterend dat 8 jaar na de zware beving in Huizinge mensen nog steeds in onzekerheid verkeren over versterking van hun woning, de plek waar zich bij uitstek wel veilig moeten kunnen voelen.



Andere redenen voor Groningers om (zeer) negatief te zijn over de toekomst van het gebied zijn het niet nakomen van eerder gedane beloftes over herstel en versterking van woningen en het gebrek aan urgentie om problemen op te lossen. “Van alles wat wordt geschreven en gezegd, wordt maar bitter weinig uitgevoerd”, zegt een van de Groningse huiseigenaren.



Toekomst iets minder negatief



Het vertrouwen van bewoners in de toekomst van het Groningse gasgebied blijft laag, maar neemt wel iets toe. Hetzelfde is van toepassing op de persoonlijke woonsituatie. Eind 2018 was nog bijna 80% (zeer) negatief gestemd over de toekomst van het Groningse aardgasgebied, een jaar later is dat 70%. Hier worden vooral de sterke Groningse trots en het vertrouwen op eigen kracht zichtbaar. “Ik ben Grunnenger in hart en nieren”, “Groningers zijn doorzetters” en “Ondanks de allerberoerdste aanpak komen we er wel bovenop” zijn veel gehoorde opmerkingen. Verder worden vooral de waardering voor het landschap en kwaliteiten als ruimte en rust genoemd.