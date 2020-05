'Instemming Europees Parlement met nieuw MFK niet vanzelfsprekend'

Het standpunt van het Europees Parlement (EP) over de geplande nieuwe EU-meerjarenbegroting wordt deze week tijdens een plenaire stemming bepaald.



De voorzitter van de Begrotingscommissie van het Europees Parlement, Johan Van Overtveldt (ECR, België) heeft tijdens een interview op de EP-Facebookpagina zijn visie gegeven op het door de Commissie aangekondigde EU-herstelfonds om de economie weer op de been te helpen. Van Overtveldt herhaalde daarin ook het standpunt van het Parlement dat het herstelfonds “omvangrijk” moet zijn en tevens onderdeel moet zijn van de volgende EU-meerjarenbegroting voor 2021-2027 (meerjarig financieel kader, MFK).



Wat betreft de discussie over giften versus leningen, zou Van Overtveldt graag zien dat het toekomstige herstelfonds een evenwicht bewaart tussen solidariteit met de landen die het hardst door Covid-19 zijn getroffen en verantwoordelijkheid: "De grote uitdaging voor de komende dagen, weken en maanden is het vinden van het juiste evenwicht tussen verantwoordelijkheid en solidariteit, zodat iedereen kan instemmen met het uiteindelijke compromis."



Hij onderstreepte het belang van het opstellen van een noodplan voor het MFK. Het Parlement zal naar verwachting woensdag in een afzonderlijke resolutie een noodplan van de Commissie eisen: "Straks is het juni en zal er weinig tijd zijn om het MFK in stemming te brengen en op tijd in werking te stellen. Het stopzetten van de huidige Europese programma's zou op dit moment zeer slecht zijn voor de burgers en voor de reputatie en de politieke samenhang van de EU."



Van Overtveldt waarschuwde: "Natuurlijk speelt het EP een belangrijke rol in dit hele proces: het Parlement moet instemmen met het nieuwe MFK, en dat is nu veel minder vanzelfsprekend dan de instemming destijds met het huidige MFK, dat bijna afloopt.



“Alle spelers - de Commissie, de Raad - moeten zich dus terdege bewust zijn van wat het EP beoogt, van wat het EP wil. Ik voel duidelijk de intentie van het Parlement om te laten zien dat we hier niet voor onszelf zitten, maar in het belang van de Europese burgers, en dat we ervoor moeten zorgen dat het MFK en het EU-herstelfonds de best mogelijke antwoorden zullen zijn op de ernstige crisis die we nu doormaken en waarvan alle Europese burgers nog jarenlang de gevolgen zullen ondervinden.”