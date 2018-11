Thuisbezorgd.nl viert 18de verjaardag

Thuisbezorgd.nl wordt 18 op 9 november 2018. Na 18 succesvolle jaren is het hoog tijd voor een Thuisbezorgd.nl feest. Het idee achter Thuisbezorgd.nl, ontstaan tijdens een familiefeestje, is inmiddels uitgegroeid tot een beursgenoteerde multinational met vestigingen in 11 landen en meer dan 78 miljoen bestellingen in de afgelopen 12 maanden. Het aanbod is inmiddels zo breed dat er voor ieder wat wils te bestellen is. Thuisbezorgd.nl is er voor iedereen.



Van Nederlandse startup tot beursgenoteerde multinational

Thuisbezorgd.nl heeft de afgelopen 18 jaar een stormachtige groei doorgemaakt: van Nederlandse startup in 2000, met een startkapitaal van 100 gulden (!), tot de beursgenoteerde multinational: Takeaway.com. Hoewel de start uitdagend was, in een tijdperk waar niet iedereen altijd online was, stroomden de bestellingen al snel binnen na de introductie van breedband internet en later de smartphones. In 2017 werd het bedrijf uitgeroepen* tot het snelst groeiende bedrijf van Nederland. Ook in 2018 laat Takeaway.com in de eerste negen maanden in elke markt een enorme groei zien. Inmiddels is Takeaway.com actief in 11 landen en de grootste online eten-bestelsite van continentaal Europa. Als marktleider, in het bestellen van eten online, heeft Thuisbezorgd.nl alleen al in Nederland in de eerste negen maanden van 2018 bijna 24 miljoen bestellingen verwerkt. Het bedrijf is inmiddels niet meer weg te denken uit de Nederlandse samenleving. Het is een verhaal van 18 jaar waar Thuisbezorgd.nl bijzonder trots op is.



Elke favoriete thuisbezorgd-maaltijd van de consument

Ons aanbod van voedsel is voor de Nederlandse consument enorm divers, variërend van pizza tot poké bowls. Van de Nederlandse bevolking boven de 16 jaar bestelt 27% wel eens bij één van de ruim 7.500 aangesloten restaurants hun favoriete maaltijd. Thuisbezorgd.nl is er voor iedereen én voor ieders portemonnee: de vleesliefhebber, de flexitariër en de veganist kunnen er iets van hun gading vinden, maar ook voor een echte Hollandse pot of een gerecht uit de Afrikaanse, Thaise of Libanese keuken kun je er terecht. Tegenwoordig zijn er ook cupcakes, donuts en (ijs)koffie te bestellen. Thuisbezorgd.nl verzorgt al 18 jaar de favoriete maaltijden van de Nederlandse consument.



Wie jarig is trakteert

Volgens oud Nederlands gebruik – wie jarig is trakteert – geeft Thuisbezorgd.nl op 9 november 2018 de Nederlandse consument een cadeautje. Houd de Facebook, Instagram en app van Thuisbezorgd.nl in de gaten en vier het feest mee!