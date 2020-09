Stroomnet Wolvega klaar voor toekomst dankzij vernieuwd elektriciteitsstation

Vandaag heeft netbeheerder Liander het vernieuwde elektriciteitsverdeelstation in Wolvega in gebruik genomen. Door de snel gestegen vraag naar stroom was het afgelopen jaar de maximale beschikbare capaciteit van het station bereikt. Dankzij de twee gigantische nieuwe transformatoren is de capaciteit van het station meer dan verdubbeld en kunnen tot in de verre omtrek nieuwe bedrijven en zonneparken aangesloten worden.



Het Nederlandse elektriciteitsnet behoort tot de betrouwbaarste ter wereld maar raakt op steeds meer plekken vol. Dit speelt overal in de provincie Friesland, waaronder in de gemeente Weststellingwerf. Dat komt enerzijds door de groei van het aantal woningen en bedrijven die steeds meer stroom afnemen. Daarnaast heeft de toegenomen mobiliteit ervoor gezorgd dat ProRail meer elektriciteit voor extra treinen van het elektriciteitsverdeelstation in Wolvega vraagt. Anderzijds groeit het aantal wind- en zonneparken in de regio dat groene stroom aan het elektriciteitsnet wil terugleveren snel. Door deze ontwikkelingen heeft het elektriciteitsstation in Wolvega 1,5 jaar geleden zijn maximale capaciteit bereikt waardoor een handvol klanten moest wachten op uitbreiding van het station.



Klaar voor de toekomst



De afgelopen periode heeft het elektriciteitsstation in Wolvega een grondige verbouwing ondergaan, zijn installaties vernieuwd en zijn de twee oude transformatoren van 20 megawatt vervangen door transformatoren van 50 megawatt. Deze joekels van transformatoren hebben de capaciteit om de groene stroom van ongeveer 100 voetbalvelden met zonnepanelen te verwerken of stroom te leveren aan ongeveer 35.000 huishoudens. Hiermee is het hart van de stroomvoorziening in de regio weer klaar voor de toekomst.



Bijzonder aan het station in Wolvega is dat het in een woonwijk ligt. Omwonenden zijn in de doorontwikkeling van het nieuwe station meegenomen tijdens inkijkmiddagen, bewonersavonden en door middel van nieuwsbrieven.



Uitbreiding stroomnet Friesland



Ook in veel andere delen van Friesland breidt Liander het stroomnet uit. Alleen in 2020 investeert de netbeheerder al ruim 800 miljoen euro in het Friese net. Zo werkt Liander onder meer aan de uitbreiding van elektriciteitsverdeelstations in Dokkum en Oudehaske en legt de netbeheerder een nieuwe elektriciteitskabel naar Ameland.