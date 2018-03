Toekomst voor benzine gedreven Range Extender voor hybride aandrijving

Heeft een benzine gedreven Range Extender voor hybride aandrijvingen toekomst?



"JA! Met de verdergaande negatieve berichten rond de dieselmotor is een kostengunstige groene benzine Range Extender als onderdeel van een hybride aandrijving een interessante oplossing. Vooral in het licht van het feit dat waterstof en volledig elektrisch rijden voor het grote publiek te maken krijgt met beperkingen in het distributienetwerk en/of bereik van het systeem.”



Aldus Fred van Beers, directeur van Peec-Power B.V. in antwoord op de vraag of het nog wel zinvol is te investeren in verbrandingsmotoren. Het grote voordeel van een compacte en efficiënte 25 kW Range Extender zit in de mogelijkheid om een relatief kleine en dus goedkope elektrische aandrijving toe te passen in het kleine en midden segment voertuigen. Dit zonder in te boeten op de mogelijkheid lange afstanden te rijden en hierbij afhankelijk te zijn van (nog) relatief lange laadtijden dan wel het ontbreken van laadpunten. Het is feitelijk vreemd dat elektrisch rijden voornamelijk voor het hogere segment is weggelegd en de beperkingen qua laadtijd en distributienetwerk een explosieve groei in het veel grotere en aantrekkelijkere midden en kleine segment in de weg staan.



De Peec-Power 25 kW Range Extender is inpasbaar in elk bestaand hybride voertuig en kan onder een kostprijs van 250 Euro geproduceerd worden. Het is daarom opmerkelijk dat dit soort ontwikkelingen relatief weinig aandacht krijgen van de bestaande automotive bedrijven en aandrijfsysteem leveranciers. De huidige ontwikkelingen maken de overstap van fossiele brandstoffen naar elektrisch en/of waterstof slechts een kwestie van tijd. Totdat het echter zover is dat deze systemen voor het grote publiek betaalbaar en beschikbaar zijn, zijn we makkelijk 10 tot 20 jaar verder. Voor deze periode is er dus zeker behoefte aan een markt voor geoptimaliseerde hybride oplossingen waarvoor Peec-Power gelooft een passende oplossing in huis te hebben.