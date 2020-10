Door maatregelen geschrapt evenement op ludieke wijze ingevuld door Stichting Opkikker

Door corona-maatregelen geschrapt evenement wordt op zeer ludieke wijze ingevuld door Stichting Opkikker.



Stichting Opkikker - bekend van de Opkikkerdagen die zij organiseren voor gezinnen met een ziek kind - heeft een ludieke manier gevonden om 2400 gezinnen in deze tijd alsnog de ontspanning te bieden die zij zo hard nodig hebben. Met bijna 200 vrijwilligers gaan ze aankomend weekend op pad om al hun 3000 ambassadeurs van een pakket te voorzien. In dit pakket vinden zij alle benodigdheden om - met het hele gezin - zélf een Ambassadeursdag te organiseren. Een echt Opkikkerspel spelen, het speciale magazine lezen en een film kijken op Pathé Thuis; het kan allemaal onder het genot van popcorn, chips, kinderchampagne en chocolade. Ook voor versiering én een heus filter op Instagram is gezorgd. Normaal gesproken vinden de Ambassadeursdagen ieder jaar plaats op een bijzondere locatie, zoals Walibi Holland of Attractiepark Slagharen. Dit jaar zijn de dagen helaas geannuleerd vanwege COVID-19.



Lichtpuntjes voor gezinnen met een langdurig ziek kind



Stichting Opkikker verzorgt al 25 jaar lang lichtpuntjes voor gezinnen met een langdurig ziek kind. Tijdens de Opkikkerdagen die zij organiseren ontzorgen zij het hele gezin met een op maat gemaakt activiteitenprogramma. Helikoptervluchten, boeven vangen met de politie of omgetoverd worden tot echte prinses: niets is te gek! Voor het jubileumjaar had Stichting Opkikker grootse plannen, die zij steeds weer moesten bijschaven. Van véél speciale evenementen op de planning naar individuele Opkikkermomenten en -dagen waarbij de maatregelen van het RIVM rondom COVID-19 volledig gewaarborgd konden worden. Na de persconferentie van 28 september - met weer extra maatregelen - werden alle evenementen die in 2020 gepland stonden geannuleerd. Dit betekent dat naast álle Opkikkerdagen ook de Ambassadeursdagen geannuleerd werden.



Van een Opkikkerdag naar het Ambassadeurschap



Nadat een gezin een Opkikkerdag heeft gehad, krijgen de kinderen de mogelijkheid om ambassadeur van de stichting te worden. Door het Ambassadeurschap probeert de stichting de kinderen trots, eigenwaarde en kracht te geven. De ambassadeurs zetten zich geheel vrijblijvend in om andere gezinnen met een ziek kind ook een dag ontspanning te bieden. Als dank voor hun inzet, worden alle ambassadeurs ieder jaar uitgenodigd voor de Ambassadeursdagen. Tijdens dit evenement wordt er altijd groots uitgepakt en de gezinnen zien deze dagen dan ook als een jaarlijks terugkerende Opkikkerdag. In verband met alle maatregelen rondom COVID-19 was Stichting Opkikker genoodzaakt om dit jaar de Ambassadeursdagen te annuleren.



Stichting Opkikker is geheel zelfstandig en afhankelijk van zakelijk en particulier initiatief. Meer weten over Stichting Opkikker? Neem een kijkje op www.opkikker.nl.