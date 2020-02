Nieuw Snor-boek: The Fashion Camera

The Fashion Camera, het handboek voor startende modefotografen, verschijnt op 15 maart 2020 bij Uitgeverij Snor. Liselotte Fleur (28), modefotograaf én ondernemer met opdrachtgevers als o.a. Monki, Nelson Shoes, British Vogue, Grazia en Talkies Magazine, vertelt in dit boek alles wat je moet weten om als zelfstandig ondernemer aan de slag te kunnen in de wereld van de modefotografie. Van de juiste apparatuur en de beste instellingen tot copyrightkwesties en onderhandeltips.



Lenzen, camera’s, lightshapers, werken met een team en jezelf verkopen. Als modefotograaf heb je heel wat ballen in de lucht te houden, zo weet Liselotte Fleur uit eigen ervaring. Wat had zij graag dit boek gehad toen zij stond te trappelen om aan haar carrière te beginnen. Want hoe zet je jezelf in een markt die al zo verzadigd is? Sinds ze een aantal jaar geleden haar blog The Fashion Camera (https://thefashioncamera.com/) begon, wordt ze overstroomd met vragen van volgers over allerlei praktische kanten van het vak. Zo kwam ze op het idee een boek te maken waarin al deze vragen worden beantwoord.



Opdrachten



Wat Liselotte zelf de beste tip vindt? “Dat je alle tips en voorbeelden die je ziet bij andere fotografen op je eigen manier moet interpreteren, zodat het bij jouw manier van werken past. Blijf als fotograaf zo dicht mogelijk bij jezelf.”



Over de makers



In het boek worden uitsluitend foto’s van Liselotte Fleur gebruikt. De vormgeving is van Annelinde Tempelman van Balthazar Design.



Titel: The Fashion Camera



Tekst: Liselotte Fleur



Fotografie: Liselotte Fleur



ISBN: 978-94-6314-083-6



Aantal pagina’s: 176



Formaat: 170 x 240 mm



Prijs: € 24,99



Verschijnt: 15 maart 2020