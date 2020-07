Sterke vooruitgang voor duurzaamheidsdoelstellingen 3M voor 2025

3M Duurzaamheidsrapport 2020



In de strijd tegen COVID-19 is de verantwoordelijkheid van het bedrijfsleven om mondiale uitdagingen te helpen oplossen duidelijker dan ooit. Terwijl de productie van dringend noodzakelijke persoonlijke beschermingsmiddelen wordt versneld, blijft 3M zich concentreren op zijn streven naar duurzaamheid, door zijn kennis toe te passen op deze onmiddellijke wereldwijde crisis en op de voortdurende eisen zoals de klimaatverandering. Het 2020 duurzaamheidsrapport geeft informatie over de voortgang van 3M op de drie prioriteitsgebieden: Science for Circular (wetenschap voor de kringloopeconomie), Science for Climate (wetenschap voor het klimaat) en Science for Community (wetenschap voor de gemeenschap).







3M is al lange tijd leider op het gebied van duurzaamheid. Het bedrijf begon zijn programma voor de preventie van verontreiniging al in 1975. Sindsdien werd meer dan 2 miljoen ton afval voorkomen. In de afgelopen twee decennia is de omzet van 3M verdubbeld, terwijl de uitstoot van broeikasgassen met bijna 70% is verminderd. In 2019 nam 3M stevige maatregelen om de duurzaamheid te bevorderen in elke kernpilaar van zijn strategisch duurzaamheidskader.



Om de Science for Circular te bevorderen slaagde 3M erin het afval in 35,4% van zijn productievestigingen tot nul te verlagen. In 2019 kwam 3M™ Thinsulate™ Featherless 100% gerecyclede, isolatie op de markt. Deze veerloze isolatie imiteert de warmte en prestaties van dons dankzij minuscule vezels gemaakt van plastic dat na gebruik door consumenten werd gerecycled. 3M blijft ook streven naar een efficiënt verpakkingsontwerp door de productbescherming te optimaliseren met zo min mogelijk materialen. De inspanningen in 2019 zorgden voor een daling van het verpakkingsgewicht met meer dan 1300 ton.



Om de Science for Climate te bevorderen heeft 3M zijn footprint qua duurzame energie verhoogd tot 32,6% van het totale elektriciteitsverbruik en streeft naar overschakeling van zijn wereldwijde activiteiten op 100% hernieuwbare energie in 2050. Tegelijkertijd werd de tussentijdse doelstelling voor 2025 met 50% verhoogd. Het hoofdkantoor van het bedrijf in St. Paul, Minnesota, schakelde in 2019 over op 100% duurzame energie. Een van de meest innovatieve klimaatoplossingen van 3M tot nu toe – 3M™ Smogverlagende en Dakkoelende Korrels – werd uitgebreid met een commerciële toepassing, waardoor allerlei soorten gebouwen luchtvervuiling kunnen bestrijden en stijgende temperaturen een halt kunnen toeroepen. 3M concentreerde zich ook intensiever op het bevorderen van innovatieve oplossingen waarmee klanten duurzamer kunnen worden: van glasbubbles die het gewicht van een voertuig verlagen en leiden tot lager brandstofverbruik tot folies die huizen, bedrijven en elektronica energie-efficiënter maken. Alleen al vorig jaar hielp 3M Science klanten 17.000.000 ton emissie te voorkomen, wat overeenkomt met het verminderen van 3.000.000 auto's op de weg.



Om de Science for Community te bevorderen investeerde 3M wereldwijd 73,3 miljoen USD. Het kondigde een nieuw duurzaamheidsdoel voor 2025 aan waarmee de reikwijdte van het 3M Impact-initiatief werd uitgebreid, waarbij 3M-medewerkers overal ter wereld 300.000 op vaardigheden gebaseerde service-uren verleenden. Dit programma bouwt voort op bestaande filantropische en sociale duurzaamheidsprogramma's ter ondersteuning van het personeelsbestand van de toekomst – voor de disciplines wetenschap, technologie, engineering en wiskunde, maar ook voor geschoolde beroepen.



Een van de grootste gevolgen van de duurzaamheidsinspanningen van 3M in 2019 was de implementatie van een Sustainability Value Commitment (streven naar duurzaamheidswaarde) in elk 3M-product dat het nieuwe productcommercialiseringsproces doorloopt, wat betekent dat elk nieuw product een milieu- of sociale uitdaging moet helpen oplossen. De voortgang en de impact van dit streven wordt gemeten en jaarlijks gerapporteerd.