Knaltival: FeestDJRuud brengt carnaval in je woonkamer op Ziggo TV

Op zaterdag 13 februari brengen FeestDJRuud, WE OWN THE NIGHT TV en Ziggo TV samen een speciale editie van Knaltival. Zo kunnen feestvierders Carnaval in hun huiskamer vieren met de vertrouwde kilo's confetti, ladingen opblaasbeesten, Zanger Kafke, Team TNT en nog veel meer knaltalent uit de Nederlandse clubscene.



Wat begon als een clubtour en festival-hosting is uitgegroeid tot één van de beste carnavalsfeesten in ons land. "Ik ga hoe dan ook de dampende feesttenten en cafés missen dit jaar, maar vind het top om zo toch nog het feest bij de mensen thuis te brengen”, aldus Ruud Geurts - FeestDJRuud.



Als kick-off van de digitale editie van Knaltival kunnen homeparty feestvierders hun beste 'Solonaise' insturen voor de Knaltival Solonaise-competitie via Instagram. Deelnemers maken kans om de mafste Solonaise live tijdens de show op tv te laten zien. Ruud: “Knaltival is onversneden feest waar eigenlijk geen confetti meer aan te pas hoeft te komen. Maar…Dat doen we wel, want confetti heals the world! In samenwerking met Magic FX hebben we een speciaal party pakket samengesteld om het feestje aan te kleden bij jou thuis. Om het feest extra compleet te maken kun je tijdens de live-uitzending in jouw beste carnavalsoutfit digitaal vanuit je woonkamer mee feesten via Zoom en Ziggo TV."



WE OWN THE NIGHT TV maakt sinds april 2020 wekelijks een 5 uur durende live-uitzending op Ziggo TV Kanaal 13, om fans in deze bijzondere tijden ongestoord te kunnen laten genieten van live shows, veilig in hun woonkamer. Het idee komt voort uit een diepgewortelde passie voor evenementen en dance: “Met het wegvallen van de evenementen is voor veel mensen muzikale ontspanning en een uitlaatklep volledig verdwenen. Dat gevoel willen we met WE OWN THE NIGHT TV weer teruggeven aan de danceliefhebber. Wij brengen het feestje bij jou thuis”, aldus Wilco Jung, Oprichter van WE OWN THE NIGHT TV.



Knaltival is te zien op zaterdag 13 februari vanaf 20.00 uur op Ziggo TV kanaal 13. Mensen die niet via Ziggo kijken, kunnen dit alsnog zien via www.weownthenight.tv/knaltival.



Voor meer informatie over de Solonaise-competitie, homeparty confetti pakketten en line-up, ga naar www.weownthenight.tv/knaltival en start de voorbereiding voor jouw ultieme carnaval thuis feest!