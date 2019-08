Hoe wetenschap kan bijdragen aan de vraagstukken van nu

Hoe zorgen we dat wetenschap bijdraagt aan de uitdagingen waar de samenleving nu en straks voor staat? Daarover organiseert het Rathenau Instituut drie debatten, in samenwerking met de Onderwijsraad en AWTI. Elke avond staat een maatschappelijke uitdaging centraal die samenleving, politiek én wetenschap samen moeten aangaan. In het derde debat staat de balans tussen onderzoek en onderwijs centraal.



Datum en locatie: Maandag 28 oktober, 19:00 - 21:00 uur, Academiegebouw Universiteit Utrecht, Domplein 29, Utrecht



Debatprogramma

De wetenschap en het hoger onderwijs van Nederland staan al lange tijd aan de wereldtop. Toch is er ook werk aan de winkel. Hoe toekomstbestendig is de Nederlandse wetenschap? En wat is de maatschappelijke waarde ervan? Onderzoek van het Rathenau Instituut laat zien dat deze kanten van de wetenschap meer aandacht verdienen. Tijdens dit debat praten we met deskundigen en het publiek over werken met een doel - missiegericht werken.



Speciale aandacht gaat naar de balans tussen onderwijs en onderzoek. Die hebben beide een belangrijke rol in de samenleving van de toekomst. Hoe zorgen we ervoor dat het hoger onderwijs op alle vlakken aansluit bij wat de maatschappij nodig heeft? Kunnen universiteiten leren van het onderwijsmodel in het HBO? En kunnen hogescholen andersom ‘afkijken’ bij het academisch onderzoek om daarmee hun lectoraten optimaal in te richten? Het lijkt erop dat we elkaar steeds meer nodig hebben.



Te gast zijn o.a:

-Manon Kluijtmans (Hoogleraar UMC Utrecht);

-Roeland van der Rest (lerarenopleiding Universiteit Leiden);

-Daan Andriessen (Lector Hogeschool Utrecht);

-Loes Damhof (Docent van het jaar 2016 Hanze Hogeschool);

-Alex Tess Rutten (Voorzitter LSVB);

-Dave Blank (AWTi, emeritus hoogleraar);

-Edith Hooge (Voorzitter Onderwijsraad).



Met een inleiding door Gerdi Verbeet (voorzitter Rathenau Instituut) en een bijdrage van Melanie Peters (directeur Rathenau Instituut)



Het eerste debat is op 9 september in Amersfoort, met speciale aandacht naar onze omgang met waterveiligheid. Het tweede debat is op 30 september in Ede. Dan staat de kringlooplandbouw als casus voor wetenschap met impact centraal.