10.000ste Huishoudbeursbezoeker wint prijs van SensualVR bij de stand

Zondag 24 februari stapte de 10.000ste bezoeker in de VR-bus om Mr. Purple te bezoeken. Cathalina uit Eindhoven wint de gehele experience van een uur met vijf vriendinnen op locatie inclusief drankjes en een leuke goodiebag.



Het laatste weekend van de Huishoudbeurs is afgelopen. Duizenden vrouwen wandelden door de verschillende hallen op zoek naar alle koopjes. In hal 12 stond de stand van EasyToys: een balie vol seksspeeltjes, een groot rad met prijzen én een VR-Experience aangeboden door SensualVR.



Ongekend succes



De rijen voor de ingang van de bus bewezen het enorme succes van de VR-Experience. ‘De afgelopen week was er één die alle verwachtingen heeft overtroffen. Er was ontzettend veel animo voor en nu willen we graag in alle grote steden deze VR-Experience aanbieden.’ aldus Schelte Meinsma, bedenker en ontwikkelaar van de VR-Experience. Ook voor EasyToys is het een leuke toevoeging aan hun stand. ‘Wij stimuleren het experimenteren met seksualiteit en het doorbreken van taboes. De VR-Experience sluit ontzettend goed aan op deze doelstelling. Vrouwen kunnen op een laagdrempelige manier in een veilige omgeving met vriendinnen een andere kant van zichzelf ontdekken. Rondom de stand stonden de rijen voor de photobooth, de SPIN & WIN en de VR-Experience. Waar de ene rij eindigde, begon de volgende rij alweer.‘ aldus Elin Nindatu, communicatiemedewerker van EasyToys.



De VR-Experience



In de bus wordt gebruik gemaakt van virtual reality. De bezoeker krijgt een VR-bril op, waardoor ze in een compleet andere wereld belandt. Een groot televisiescherm in de bus laat de andere vriendinnen hetzelfde zien, waardoor zij hun vriendin kunnen helpen met het uitvoeren van de opdrachten. De VR-Experience bestaat uit drie levels: mild, spannend en stout. Tijdens de Huishoudbeurs kregen de bezoekers alleen een korte sneak preview te zien. De gehele ervaring duurt een uur.